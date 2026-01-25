Новые пациенты! Названа причина дефицита лекарств для онкобольных в Актау

В Управлении здравоохранения Мангистауской области прокомментировали ситуацию с нехваткой препаратов для онкобольных в Актау. Также стало известно, как пациенты пытаются получить жизненно важные лекарства, которых нет ни в онкодиспансере, ни в аптечных сетях города, сообщает Lada.kz .

Фото сгенерировано при помощи ИИ

Как сообщили в ведомстве, на сегодняшний день в областном онкологическом диспансере отсутствуют два препарата: «Бикалутамид» и «Золедроновая кислота».

По данным Управления здравоохранения, дефицит возник в конце года из-за того, что в регионе были выявлены новые пациенты, что привело к увеличению объёмов потребления лекарственных средств.

Указанные препараты включены в план государственных закупок и уже закуплены Единым дистрибьютором на 2026 год. По информации СК-Фармация, поступление лекарственных средств в онкодиспансер Актау планируется до конца января текущего года, - говорится в официальном ответе ведомства.

Между тем жительница Актау Татьяна Мядзель, у которой на учёте в областном онкодиспансере состоят сразу двое её близких родственников, отмечает, что оставлять родных без лечения семья не собирается, однако найти необходимые препараты становится всё труднее.

Я достаю лекарства через знакомых из России и Турции. Это, как вы понимаете, не совсем легальный путь. Но это время, нервы и немалые деньги. Своих родителей мы без помощи и лекарств не оставим так или иначе. Но сама ситуация ненормальная. И не у всех есть возможность «доставать» препараты, - говорит Татьяна Мядзель.

По ее словам, многие семьи вынуждены искать обходные пути, так как лечение нельзя прерывать, а купить назначенные препараты в городе зачастую невозможно.

Напомним, ранее местная жительница заявила о проблеме с обеспечением онкопациентов препаратами в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.