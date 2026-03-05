После неудачного лечения зуба: жительница Актау добилась справедливости

Рядовое лечение зуба обернулось риском потерять здоровье. Пациентке удалось предотвратить последствия, однако брать на себя ответственность за некачественное лечение стоматология не захотела. Добиваться справедливости пришлось с помощью обращения в департамент торговли и защиты прав потребителей Мангистауской области, передаёт Lada.kz .

Иллюстративное фото: envato.com

«Хождение по мукам» для жительницы Актау началось в декабре прошлого года с обычного визита к стоматологу. У женщины разболелся зуб, и она отправилась в одну из многочисленных частных стоматологических клиник. Приёмы состоялись 6, 14 и 16 декабря. Во время одного из посещений было проведено лечение правого нижнего зуба. Письменный договор стороны не заключали, факт оказания услуги подтверждается оплатой через банковское приложение.

Спустя три недели после лечения у пациентки появилась чувствительность к холодному и горячему, а затем и сильная боль. 25 января она вновь обратилась в клинику. Зуб был вскрыт, установлена временная пломба, даны рекомендации по полосканию. Врач сообщил, что уходит в отпуск и вернётся после 7 февраля.

Однако уже через несколько дней боль усилилась настолько, что женщине пришлось принимать обезболивающие препараты. 30 января она экстренно обратилась в другую стоматологию. После осмотра и рентгенологического исследования был поставлен диагноз: острый хронический периодонтит зуба. По заключению специалиста, воспаление стало следствием некачественного предыдущего лечения.

На следующий день состояние пациентки резко ухудшилось: поднялась температура, лицо перекосило, щека сильно отекла. По рекомендации врача она была направлена в областную стоматологию в 1 микрорайоне Актау. В тот же день дежурный хирург провёл экстренное удаление зуба и вскрытие гнойного очага.

По словам врача, инфекция распространилась на челюсть, и речь шла уже о предотвращении более серьёзных осложнений. Пациентке установили дренаж и назначили курс антибиотиков. В связи с временной нетрудоспособностью она была вынуждена открыть больничный лист.

После возвращения лечащего врача из отпуска пациентка попыталась урегулировать ситуацию мирным путём. Она потребовала вернуть деньги за некачественное лечение и компенсировать расходы на последующее лечение и предстоящую имплантацию вместо удалённого зуба. Однако получила отказ.

Тогда женщина обратилась в департамент торговли и защиты прав потребителей МТИ РК по Мангистауской области. В заявлении она потребовала возврата 12 тысяч тенге, уплаченных за лечение в декабре, компенсации расходов на дальнейшее лечение и имплантацию в размере 250 тысяч тенге, а также возмещения морального вреда.

По результатам рассмотрения пациентке возвращены денежные средства в размере 262 тысяч тенге.