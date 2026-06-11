В Мангистау фиксируют рост случаев онкологии на поздних стадиях

Врачи отмечают тревожную тенденцию: число пациентов, у которых онкологию диагностируют уже на IV стадии, стало значительно больше, сообщает Lada.kz .

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Руководитель организационно-методического отдела областного онкологического центра Айгерим Агилаева на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщила, что на сегодня в регионе на диспансерном учёте состоит 6 192 онкологических пациента.

По словам спикера, за первые пять месяцев этого года в регионе выявлено 456 новых случаев злокачественных новообразований. Большинство пациентов относятся к возрастной группе 55–70 лет, при этом пик заболеваемости приходится на 59–60 лет. Кроме этого, 61,3% впервые выявленных пациентов находятся в трудоспособном возрасте.

55,4% случаев злокачественных новообразований выявлены на I-II стадиях. Однако доля выявления на 0-I стадиях снизилась до 21,1% по сравнению с прошлым годом. При этом доля запущенных случаев IV стадии увеличилась до 16,3%, что на 63% больше, чем годом ранее. Это подчеркивает важность своевременного прохождения скрининговых обследований, - отметила Айгерим Агилаева.

В областном онкологическом центре оказывают консультационно-диагностические, лабораторные и лучевые услуги, а также онкохирургическую помощь, химиотерапию, радиотерапию, химиолучевую терапию, паллиативную помощь и медицинскую реабилитацию. Здесь функционируют дневной стационар, отделения реанимации и интенсивной терапии.

Для повышения доступности жителям сельской местности скрининговые обследования регулярно проводятся через организации первичной медико-санитарной помощи.

С целью раннего выявления онкологических заболеваний в регионе систематически реализуются скрининговые программы по выявлению рака молочной железы, шейки матки и колоректального рака.

Также с начала года была организована акция «День открытых дверей» для профилактики и ранней диагностики онкозаболеваний. В мероприятиях приняли участие 666 человек, в результате выявлено 16 случаев рака, 25 предраковых состояний и 78 других заболеваний.

Руководитель отделения онкохирургии областного онкологического центра Руслан Раскалиев рассказал о направлениях развития онкохирургической службы в регионе.

В последние годы онкохирургическая служба в области активно развивается. Сегодня многие сложные операции выполняются в соответствии с международными стандартами. В прошлом году в отделении проведено более 520 онкохирургических операций. Одним из важных достижений стало успешное выполнение в Мангистауской области впервые нефрэктомии и тромбэктомии при раке почки. Кроме того, внедрение технологии ICG-флуоресцентной навигации повышает качество и точность хирургического лечения, - сообщил Руслан Раскалиев.

Как говорит спикер, в последние годы значительно обновлена материально-техническая база операционного блока. Закуплены современные 3D-видеоэндоскопические системы, что позволяет выполнять лапароскопические и торакоскопические операции с высокой точностью. Также введен в эксплуатацию аппарат ICG-флуоресцентной навигации.

В свою очередь онкогинеколог областного онкологического центра Акерке Илес рассказала о профилактике рака шейки матки.

Рак шейки матки - одно из наиболее распространенных злокачественных заболеваний среди женщин. Одной из основных причин его развития являются высокоонкогенные типы вируса папилломы человека. Поэтому скрининг играет ключевую роль в профилактике и раннем выявлении заболевания. ПАП-тест позволяет обнаружить предраковые изменения клеток шейки матки на ранней стадии, - отметила она.

По данным онкогинеколога, скрининг рака шейки матки проводится среди женщин в возрасте 30-74 лет. Раннее выявление изменений позволяет полностью вылечить заболевание и сохранить жизнь и здоровье пациенток.

Специалисты призвали население своевременно проходить скрининговые обследования, ответственно относиться к своему здоровью и при появлении тревожных симптомов незамедлительно обращаться к врачу.