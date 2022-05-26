Проблемы жителей Мангистау чиновники решают через телеграм-чат

- К примеру, в чат-канал с просьбой принять меры и ликвидировать мусорные свалки обращались жители 19 микрорайона. Городским акиматом оперативно был отработан этот запрос, и активно начались работы по ликвидации мусорных свалок. Так, за три дня было вывезено 44 «КамАЗа» с мусором, - отметил Серикжан Ерментаев.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области