Проблемы жителей Мангистау чиновники решают через телеграм-чат

Телеграм-канал Акимата
В день на телеграм-канал поступает порядка 50 вопросов, сообщил заместитель руководителя аппарата акима Мангистауской области Серикжан Ерментаев.
Чат-канал областного акимата в приложении Telegram был создан 31 сентября 2021 года по поручению главы региона Нурлана Ногаева. Цель создания - усиление обратной связи государственных органов с населением. В чат-канале присутствуют все государственные служащие, включая акима области, акимов городов, районов, руководителей управлений, которые лично отвечают на вопросы.
Интересующий вопрос в чате может задать абсолютно любой человек. Достаточно лишь иметь приложение Telegram на телефоне или компьютере. Регистрация по ИИН или SMS не требуется. На канале существуют правила - пользователей просят соблюдать этику общения, не допускать оскорблений и рекламы.
В день на телеграм-канал поступает около 50 вопросов, за неделю их более 300.
За время работы канала количество его пользователей достигло 9626 человек, которые оставили более 6500 актуальных запросов.
Сортировкой вопросов занимается команда центра общественных коммуникаций региона. Они отправляют их в уполномоченные государственные органы и держат на контроле до их закрытия. Как правило, они решаются за один-два рабочих дня.
Зачастую жители региона обращаются по вопросам работы коммунальных служб. Оперативность решения той или иной проблемы зависит от сложности. Есть те, которые можно решить сразу же, а есть и те, решение которых займет некоторое время.
В чате нет запретных тем. Помимо вопросов коммунальной сферы, люди часто обращаются за получением информации о той или иной государственной услуге, также вносят свои предложения по развитию региона.
В телеграм-чат областного акимата можно зайти здесь.
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области
Чат-канал областного акимата в приложении Telegram был создан 31 сентября 2021 года по поручению главы региона Нурлана Ногаева. Цель создания - усиление обратной связи государственных органов с населением. В чат-канале присутствуют все государственные служащие, включая акима области, акимов городов, районов, руководителей управлений, которые лично отвечают на вопросы.
Интересующий вопрос в чате может задать абсолютно любой человек. Достаточно лишь иметь приложение Telegram на телефоне или компьютере. Регистрация по ИИН или SMS не требуется. На канале существуют правила - пользователей просят соблюдать этику общения, не допускать оскорблений и рекламы.
В день на телеграм-канал поступает около 50 вопросов, за неделю их более 300.
За время работы канала количество его пользователей достигло 9626 человек, которые оставили более 6500 актуальных запросов.
Сортировкой вопросов занимается команда центра общественных коммуникаций региона. Они отправляют их в уполномоченные государственные органы и держат на контроле до их закрытия. Как правило, они решаются за один-два рабочих дня.
Зачастую жители региона обращаются по вопросам работы коммунальных служб. Оперативность решения той или иной проблемы зависит от сложности. Есть те, которые можно решить сразу же, а есть и те, решение которых займет некоторое время.
В чате нет запретных тем. Помимо вопросов коммунальной сферы, люди часто обращаются за получением информации о той или иной государственной услуге, также вносят свои предложения по развитию региона.
- К примеру, в чат-канал с просьбой принять меры и ликвидировать мусорные свалки обращались жители 19 микрорайона. Городским акиматом оперативно был отработан этот запрос, и активно начались работы по ликвидации мусорных свалок. Так, за три дня было вывезено 44 «КамАЗа» с мусором, - отметил Серикжан Ерментаев.
В телеграм-чат областного акимата можно зайти здесь.
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области