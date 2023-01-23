Зимний забег «Caspian Marathon» прошёл в Актау

Третий городской новогодний забег «Caspian Marathon» состоялся в Актау 22 января. Более 250 человек от 12 до 60 лет приняли участие в забеге 10 000 метров, а также в необычном для городских соревнований виде спорта – скандинавской ходьбе, но на чуть меньшее расстояние - 7 000 метров. Соревновались участники на набережной города.Главной мотивацией участников стал призовой фонд, установленный акционерным обществом Jusan Bank: за 1 место в абсолютном зачете в каждом из состязаний, гарантированный денежный приз в размере 50 000 тенге, 30 000 и 20 000 тенге за 2 и 3 места, соответственно. Партнёром также были предусмотрены призы и для победителей, участвовавших в соревнованиях в режиме онлайн - 30 000, 20 000 и 10 000 тысяч тенге за 1, 2 и 3 места. Вступительные же взносы участников соревнований потратят на благотворительность.Мероприятие, помимо классического формата, проводилось и в онлайн-режиме. Спортсмены из разных регионов Казахстана и даже несколько участников из Европы смогли присоединиться к общему соревнованию и претендовать на призовые места. Таких участников собралось более 100 человек.Несколько живущих в других городах спортсменов специально приехали в Актау, чтобы принять участие в забеге вместе с горожанами. Один из них – Еркебулан Аташов из Атырау. Он же и стал победителем забега, первым преодолев десять километров.Немало было участников и в скандинавской ходьбе – лучшим среди любителей этого вида спорта стал Григорий Колесниченко – неоднократный участник забегов, но для которого это был первый опыт в подобном соревновании.