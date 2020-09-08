Поминки в условиях карантина: семья Аблазимовых отменила поминальный обед в пользу благотворительности

Семья многодетной матери Жамал Аблазимовой отказалась от проведения 40-дневного поминального обеда, организовав вместо него раздачу 350 нуждающимся семьям Мангистауской области продуктовых корзин.В нашем регионе в благотворительном мероприятии приняли участие: главный имам Духовного управления мусульман Казахстана в Мангистауской области Ануар Хаджи Изимбаевич, имамы Актау, Жанозена и 5 районов области (Бейнеу, Каракия, Мангистау, Мунайлы, Тупкараган).«Недостаточно просто рассказать о делах и благотворительности нашей сестры Жамал. Её имя навсегда останется в памяти народа. Согласно многим хадисам, добрые дела, совершенные праведными потомками от имени своих умерших родителей и предков по воле Аллаха, дают в награду умершему утешение и покой. Продовольственные пожертвования наших близких, погибших во время карантинных мероприятий, лучше было бы заменить такими благотворительными акциями», - сказал Ануар Изимбаевич, главный имам Мангистауской области.В завершение благотворительной акции Серикбай Тулепов, председатель областного совета ветеранов, от имени местной интеллигенции выразил свои наилучшие пожелания и благословил пожертвование.По всему региону благотворительная помощь была оказана 350 малообеспеченным семьям, проживающим в Мангистауской области. Трем нуждающимся семьям из Мунайлы и двум семьям из Актау подарили квартиры.