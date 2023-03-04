Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 04 Марта
+4...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 431.08 KZT
  • €1 = 457.29 KZT
  • 1 RUB = 5.72 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » ВЫБОРЫ-2023

Нурбек Карасаев: Эффективно используйте свои голоса

Просмотров:75 Опубликовано: Сегодня, 16:19
3 марта председатель Мангистауского областного филиала партии "Amanat" Нурбек Карасаев, кандидат в депутаты областного маслихата Нурбол Окуов, Марат Абзал, Джамболат Тангиев встретились с коллективом ТОО "Қала жолдары".

На встрече Нурбек Карасаев подчеркнул важность предстоящих выборов и отметил приоритетные направления предвыборной программы.

- Голос каждого из вас важен для выборов. Известно количество жителей, имеющих право голоса по области. В соответствии с этим Центральная избирательная комиссия готовит и направляет в область листы голосования. Поэтому правильно используйте бюллетени, отдавайте свои голоса достойной партии. Голосование занимает всего полчаса. Главное-показать, что мы политически компетентны, - сказал Нурбек Карасаев.


Нурбек Карасаев: Эффективно используйте свои голоса


Кандидат в депутаты маслихата Нурбол Окуов отметил вклад учреждения "Қала жолдары" в чистоту города.

- Ваш труд ценен для нас. Вы усердно трудитесь, несмотря на жару и холод, поддерживаете чистоту города. Положение всего населения, проживающего в нашей области, важно для партии "Amanat". Поэтому просьбы, пожелания, предложения, мнения каждого из вас не останутся без внимания. Хочу отметить, что предвыборная программа нашей партии также разработана с учетом потребностей местного населения. Приоритетные ориентиры предвыборной программы направлены на создание новых рабочих мест, модернизацию сферы медицины, образования, туризма, повышение социального положения населения. Грядущие изменения- предвестники светлого будущего, - сказал Нурбол Окуов.


Нурбек Карасаев: Эффективно используйте свои голоса


Нурбек Карасаев: Эффективно используйте свои голоса


Заказчик: Н.К. Карасаев
Оплачено из средств Избирательного фонда общественного объединения «Партия «AMANAT» на выборах депутатов Мангистауского областного маслихата.

​​​​​​​​​​​​​​*Запрещается перепечатка, дублирование,​ копирование, перепубликация, репосты и прочее​ воспроизведение и/или распространение данной информации в любых средствах массовой информации (на сайтах, в аккаунтах СМИ, в социальных сетях и на блог-платформах, в мессенджерах). Также запрещено распространение данной информации в социальных сетях,​ аккаунтах​ социальных сетей и социальных платформ,​ мессенджерах.​

Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Комментарии закрыты

Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика