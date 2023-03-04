Нурбек Карасаев: Эффективно используйте свои голоса

- Голос каждого из вас важен для выборов. Известно количество жителей, имеющих право голоса по области. В соответствии с этим Центральная избирательная комиссия готовит и направляет в область листы голосования. Поэтому правильно используйте бюллетени, отдавайте свои голоса достойной партии. Голосование занимает всего полчаса. Главное-показать, что мы политически компетентны, - сказал Нурбек Карасаев.

- Ваш труд ценен для нас. Вы усердно трудитесь, несмотря на жару и холод, поддерживаете чистоту города. Положение всего населения, проживающего в нашей области, важно для партии "Amanat". Поэтому просьбы, пожелания, предложения, мнения каждого из вас не останутся без внимания. Хочу отметить, что предвыборная программа нашей партии также разработана с учетом потребностей местного населения. Приоритетные ориентиры предвыборной программы направлены на создание новых рабочих мест, модернизацию сферы медицины, образования, туризма, повышение социального положения населения. Грядущие изменения- предвестники светлого будущего, - сказал Нурбол Окуов.

Заказчик: Н.К. Карасаев

Оплачено из средств Избирательного фонда общественного объединения «Партия «AMANAT» на выборах депутатов Мангистауского областного маслихата.



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На встрече Нурбек Карасаев подчеркнул важность предстоящих выборов и отметил приоритетные направления предвыборной программы.Кандидат в депутаты маслихата Нурбол Окуов отметил вклад учреждения "Қала жолдары" в чистоту города.