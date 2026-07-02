Ужасное состояние конечной остановки маршрутов №8 и №104

Жители Актау обратили внимание на неудовлетворительное состояние конечной остановки автобусных маршрутов №8 и №104. По словам горожан, дорожное покрытие и сама остановка находятся в плохом состоянии, что создает неудобства для пассажиров.

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Как отмечают местные жители, этим маршрутом ежедневно пользуются люди, направляющиеся на дачные участки, а также сотрудники и посетители расположенных поблизости государственных учреждений. Горожане просят ответственные службы обратить внимание на проблему и привести остановку и прилегающую дорогу в порядок.