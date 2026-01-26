С первого раза – в чемпионы: пара юных пловцов стали победителями забега в Актау

Зимний забег Winter Run 2026 объединил 700 участников из разных регионов Казахстана и зарубежья. В детском забеге на 3 километра отличились двое юных пловцов-школьников, которые стали победителями, сообщает Lada.kz .

Фото организаторов забега

Организаторами мероприятия выступили общественный фонд «Ozine Sen» совместно с федерацией легкой атлетики Мангистауской области.

Забег «Winter Run 2026» – одно из самых массовых спортивных мероприятий в регионе этой зимой. В рамках события были организованы следующие старты: 10 км – до 300 участников, 5 км – до 300 участников, 3 км (дети) – до 100 детей.

В мероприятии приняли участие спортсмены из Китая, России, Украины, Италии и Франции, а также участники из Актобе, Алматы, Астана, Атырау, Баутино, Баянауыла, Бейнеу, Форт-Шевченко, Жанаозена, Кульсары, Павлодара, Тараза и Уральска.

Возрастные категории: дети 10-14 лет, взрослые от 15 лет до 60+.

Награждение проводилось на дистанциях 3, 5 и 10 км в абсолютном зачете среди мужчин и женщин – победители получили грамоты и денежные призы.

Результаты Winter Run (абсолютный зачет):

3 км (мальчики)

Данияр Айжанов Ерсултан Аманжол Бидаулет Байболов

3 км (девочки)

Варвара Муравьева Сара Уотт Сумайя Жаксыберген

5 км (женщины)

Александра Бекишева Айжан Бисенгалиева Самал Жумабаева

5 км (мужчины)

Тимур Аманшин Абылай Ризван Кирилл Горбунов

10 км (женщины)

Гульнур Елемесова Айгуль Уалиева Анастасия Дерябина

10 км (мужчины)

Бауржан Рейимбаев Багдат Амен Берик Амирханулы

Победителями детского забега на дистанции в 3 км стали Варвара Муравьева и Айжанов Данияр – юные спортсмены, которые уверенно показали лучший результат среди девочек и мальчиков. Они оба тренируются в ДЮСШ по плаванию у наставника Аяна Жанбырбаева.

Варваре Муравьевой 12 лет, она учится в школе №6 (6Е класс). Для нее участие в Winter Run стало первым опытом в забеге, но, несмотря на это, она смогла занять первое место. Она уже имеет III спортивный разряд по плаванию. Также в октябре прошлого года Варвара завоевала третье место в общем зачете по троеборью (бег, плавание, прыжки) на городском чемпионате, подтвердив отличную спортивную подготовку.

Данияру Айжанову 13 лет, он получает образование в средней школе №6 (6Д класс). В забеге он также участвовал впервые, однако сразу стал победителем среди мальчиков. Данияр – профессиональный пловец, имеет призовые места на соревнованиях, включая старты в Дубае и OceanKids в Актау. Он планирует в дальнейшем продолжать участие в марафонах и забегах.

