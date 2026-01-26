18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
26.01.2026, 11:24

С первого раза – в чемпионы: пара юных пловцов стали победителями забега в Актау

Спорт

Зимний забег Winter Run 2026 объединил 700 участников из разных регионов Казахстана и зарубежья. В детском забеге на 3 километра отличились двое юных пловцов-школьников, которые стали победителями, сообщает Lada.kz.

Фото организаторов забега
Фото организаторов забега

Организаторами мероприятия выступили общественный фонд «Ozine Sen» совместно с федерацией легкой атлетики Мангистауской области.

Забег «Winter Run 2026» – одно из самых массовых спортивных мероприятий в регионе этой зимой. В рамках события были организованы следующие старты: 10 км – до 300 участников, 5 км – до 300 участников, 3 км (дети) – до 100 детей.

В мероприятии приняли участие спортсмены из Китая, России, Украины, Италии и Франции, а также участники из Актобе, Алматы, Астана, Атырау, Баутино, Баянауыла, Бейнеу, Форт-Шевченко, Жанаозена, Кульсары, Павлодара, Тараза и Уральска.

Возрастные категории: дети 10-14 лет, взрослые от 15 лет до 60+.

Награждение проводилось на дистанциях 3, 5 и 10 км в абсолютном зачете среди мужчин и женщин – победители получили грамоты и денежные призы.

Результаты Winter Run (абсолютный зачет):

3 км (мальчики)

  1. Данияр Айжанов
  2. Ерсултан Аманжол
  3. Бидаулет Байболов

3 км (девочки)

  1. Варвара Муравьева
  2. Сара Уотт
  3. Сумайя Жаксыберген

5 км (женщины)

  1. Александра Бекишева
  2.  Айжан Бисенгалиева
  3. Самал Жумабаева

5 км (мужчины)

  1. Тимур Аманшин
  2. Абылай Ризван
  3. Кирилл Горбунов

10 км (женщины)

  1. Гульнур Елемесова
  2. Айгуль Уалиева
  3. Анастасия Дерябина

10 км (мужчины)

  1. Бауржан Рейимбаев
  2. Багдат Амен
  3. Берик Амирханулы

Победителями детского забега на дистанции в 3 км стали Варвара Муравьева и Айжанов Данияр – юные спортсмены, которые уверенно показали лучший результат среди девочек и мальчиков. Они оба тренируются в ДЮСШ по плаванию у наставника Аяна Жанбырбаева.

Варваре Муравьевой 12 лет, она учится в школе №6 (6Е класс). Для нее участие в Winter Run стало первым опытом в забеге, но, несмотря на это, она смогла занять первое место. Она уже имеет III спортивный разряд по плаванию. Также в октябре прошлого года Варвара завоевала третье место в общем зачете по троеборью (бег, плавание, прыжки) на городском чемпионате, подтвердив отличную спортивную подготовку.

Данияру Айжанову 13 лет, он получает образование в средней школе №6 (6Д класс). В забеге он также участвовал впервые, однако сразу стал победителем среди мальчиков. Данияр – профессиональный пловец, имеет призовые места на соревнованиях, включая старты в Дубае и OceanKids в Актау. Он планирует в дальнейшем продолжать участие в марафонах и забегах.

Напомним, ранее Lada.kz рассказывала о боксерах из Мангистауской области, которые завоевали две медали на чемпионате Казахстана. Подробнее по ссылке.

