Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
25.01.2026, 11:37

Боксеры из Мангистау завоевали две медали на чемпионате Казахстана

Спорт 0 799 Лиана Рязанцева

Спортсмены из Мангистауской области завоевали одну золотую и одну бронзовую медаль на чемпионате Казахстана среди юношей. Об этом сообщил Lada.kz мастер спорта, судья международной категории IBA, член судейской комиссии Республики Казахстан Руслан Бибуев.

 

 

Фото предоставил Руслан Бибуев
Фото предоставил Руслан Бибуев

С 19 по 24 января в Уральске проходил чемпионат Республики Казахстан по боксу среди юношей. Турнир имел статус отборочного к чемпионату Азии.

В чемпионате принимали участие около 230 спортсменов из всех областей Казахстана. Медали были разыграны в весовых категориях от 33 до 70 килограммов.

Нашу область представляли воспитанники Мангистауской школы бокса. Команду сопровождали старший тренер региона по младшим юношам, мастер спорта РК Салауват Мырзабаев, а также тренеры - Марат Жанжигитов и Женис Диньбаев. От Мангистауской области на чемпионате работал судья высшей национальной категории Саясат Есибаев.

В копилке сборной Мангистау две медали: золотая и бронзовая.

Аманжан Жанай завоевал «золото» чемпионата в весовой категории 67 кг, а Каюм Дурдыхан стал бронзовым призёром в весе 37 кг. Аманжан родом из села Таучик Түпкараганского района, и очень приятно видеть, что такие ребята пробиваются к победам. Он является воспитанником тренера Нурлыхата Отепергенова. Каюм, ученик тренера Магжана Базарбая, также достойно выступил и занял почётное третье место, показав упорство и волю к победе, - рассказал Руслан Бибуев.

Напомним, ранее сообщалось, что участник Олимпиады в Токио и чемпион мира Бекзад Нурдаулетов завершил карьеру в боксе и стал руководителем специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по боксу Мангистауской области. 

