Боксеры из Мангистау завоевали две медали на чемпионате Казахстана

Спортсмены из Мангистауской области завоевали одну золотую и одну бронзовую медаль на чемпионате Казахстана среди юношей. Об этом сообщил Lada.kz мастер спорта, судья международной категории IBA, член судейской комиссии Республики Казахстан Руслан Бибуев.

Фото предоставил Руслан Бибуев

С 19 по 24 января в Уральске проходил чемпионат Республики Казахстан по боксу среди юношей. Турнир имел статус отборочного к чемпионату Азии.

В чемпионате принимали участие около 230 спортсменов из всех областей Казахстана. Медали были разыграны в весовых категориях от 33 до 70 килограммов.

Нашу область представляли воспитанники Мангистауской школы бокса. Команду сопровождали старший тренер региона по младшим юношам, мастер спорта РК Салауват Мырзабаев, а также тренеры - Марат Жанжигитов и Женис Диньбаев. От Мангистауской области на чемпионате работал судья высшей национальной категории Саясат Есибаев.

В копилке сборной Мангистау две медали: золотая и бронзовая.

Аманжан Жанай завоевал «золото» чемпионата в весовой категории 67 кг, а Каюм Дурдыхан стал бронзовым призёром в весе 37 кг. Аманжан родом из села Таучик Түпкараганского района, и очень приятно видеть, что такие ребята пробиваются к победам. Он является воспитанником тренера Нурлыхата Отепергенова. Каюм, ученик тренера Магжана Базарбая, также достойно выступил и занял почётное третье место, показав упорство и волю к победе, - рассказал Руслан Бибуев.

Напомним, ранее сообщалось, что участник Олимпиады в Токио и чемпион мира Бекзад Нурдаулетов завершил карьеру в боксе и стал руководителем специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по боксу Мангистауской области.