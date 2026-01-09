18+
09.01.2026, 10:08

Бекзад Нурдаулетов возглавил школу олимпийского резерва по боксу Мангистауской области

Спорт 0 869 Лиана Рязанцева

Участник Олимпиады в Токио и чемпион мира Бекзад Нурдаулетов завершил карьеру в боксе и стал руководителем специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по боксу Мангистауской области, передает Lada.kz.

фото из архива Lada.kz
фото из архива Lada.kz

Боксер из Мангистауской области Бекзад Нурдаулетов на своей официальной странице в Instagram сообщил о завершении спортивной карьеры и назначении руководителем специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по боксу.

 «Быть руководителем не ради звания, а чтобы открывать возможности для молодёжи и развивать спорт. Цели ясны, работа только начинается», - написал он.

Ранее данный пост занимал двукратный серебряный призёр Летних Олимпийских игр Адильбек Ниязымбетов.Бекзад Нурдаулетов является бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира, чемпионом мира IBA 2019 года, победителем этапа Кубка мира World Boxing 2025 в Астане и чемпионом Азии 2024 года.

Боксер представлял Казахстан на Олимпийских играх в Токио. В 2025 году он участвовал в чемпионате мира World Boxing в Ливерпуле и чемпионате мира IBA среди мужчин в Дубае.

Достижения чемпиона мира по боксу Бекзада Нурдаулетова неоднократно освещались в СМИ, однако мало кто знает, что в детстве он был отличником, на перегонки с одноклассниками решал математические задачки, пытался освоить домбру и мечтал стать президентом школы. В эксклюзивном интервью Lada.kz один из знаковых спортсменов Казахстана раскрылся с неожиданной стороны.

