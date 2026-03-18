«Каспий» разгромил «Байтерек» в Актау

Актауский «Каспий» уверенно обыграл уральский «Байтерек» в матче 32-го тура чемпионата Казахстана по футзалу, сообщает Lada.kz .

Матч 32-го тура чемпионата Казахстана по футзалу между «Каспием» и «Байтереком» прошёл вечером 17 марта в стенах спортивного комплекса «BS Arena».

Хозяева площадки с первых минут взяли игру под контроль и уверенно довели встречу до разгромного результата. В составе «Каспия» дублями отметились Лукас Нуньес Да Кошта Верас и Дамир Каирбай. Ещё по одному мячу в ворота соперника отправили Батырхан Кенжегали и Сабит Тузакбай.

Команда «Байтерека» забила лишь один гол.

После этой победы «Каспий» набрал 54 очка и занимает шестое место в турнирной таблице.

Тем временем, 17 марта в матче Премьер-лиги «Каспий» - «Окжетпес» актауская команда уступила сопернику из Кокшетау со счётом 1:3.

