Велопробег «Tour De Bozjyra -2026» пройдёт в Мангистау

Велопробег пройдёт 16 мая, однако регистрация участников уже открыта, и её можно пройти здесь.

Принять участие в велопробеге могут все желающие в возрасте от 16 лет, включая полупрофессионалов и профессионалов. Для участия необходимо иметь шоссейный велосипед, соответствующую экипировку и справку о состоянии здоровья.

Участникам предстоит преодолеть 150 километров от Жанаозена до Бозжыры.

Программа дня велопробега:

05:30 – сбор участников у Вечного огня в городе и выезд до отеля;

06:30 – отправление из Rixos Water World Aktau в Жанаозен;

09:00 – старт велопробега из Жанаозена до Бозжыры;

14:00 – финиш в урочище Бозжыра.

После финиша в визит-центре Бозжыра участникам будет предоставлено время для душа, переодевания и обеда. В 15:40 состоится сбор и выезд в Актау для тех участников, кто не остаётся в кэмпе.

Днём ранее, 15 мая, с 19:00 до 21:00 состоится выдача стартовых пакетов и сдача велосипедов, а также Pasta Party и знакомство участников.

Участникам предлагаются несколько вариантов участия с различными условиями оплаты.

