18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
482.49
556.75
5.79
Смотреть все >
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
18.03.2026, 08:55

Велопробег «Tour De Bozjyra -2026» пройдёт в Мангистау

Спорт 0 712 Лиана Рязанцева

Принять участие в велопробеге могут все желающие в возрасте от 16 лет при условии наличия шоссейного велосипеда, соответствующей экипировки и справки о состоянии здоровья, передаёт Lada.kz.

Фото с сайта caspian-marathon.kz

Велопробег пройдёт 16 мая, однако регистрация участников уже открыта, и её можно пройти здесь.

Принять участие в велопробеге могут все желающие в возрасте от 16 лет, включая полупрофессионалов и профессионалов. Для участия необходимо иметь шоссейный велосипед, соответствующую экипировку и справку о состоянии здоровья.

Участникам предстоит преодолеть 150 километров от Жанаозена до Бозжыры.

Программа дня велопробега:

05:30 – сбор участников у Вечного огня в городе и выезд до отеля;
06:30 – отправление из Rixos Water World Aktau в Жанаозен;
09:00 – старт велопробега из Жанаозена до Бозжыры;
14:00 – финиш в урочище Бозжыра.

После финиша в визит-центре Бозжыра участникам будет предоставлено время для душа, переодевания и обеда. В 15:40 состоится сбор и выезд в Актау для тех участников, кто не остаётся в кэмпе.

Днём ранее, 15 мая, с 19:00 до 21:00 состоится выдача стартовых пакетов и сдача велосипедов, а также Pasta Party и знакомство участников.

Участникам предлагаются несколько вариантов участия с различными условиями оплаты.

Напомним, в Актау  состоится весенний забег «Aktau Half-Marathon 2026». Любителям бега и скандинавской ходьбы предоставлены различные дистанции. В соревновании  предусмотрены дистанции и условия для участников с особыми потребностями. Победители и призеры на дистанциях 21 км, 10 км, 5 км и 3 км будут награждены медалями и грамотами. 

4
1
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на Наурыз
16.03.2026, 10:18 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителям
10.03.2026, 10:21 0
Казахстан включает режим принудительного благополучия
02.03.2026, 14:12 0
Чудесное спасение: ветеринары выпустили прооперированного лебедя в озеро Карколь
12.03.2026, 13:56 0
В Казахстане сотни людей лишились своей зарплаты
09.03.2026, 08:05 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь