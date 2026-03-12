Регистрация открыта: весенний забег «Aktau Half-Marathon 2026» состоится в Актау

Весенний забег «Aktau Half-Marathon 2026» пройдет 10 мая. Любителям бега и скандинавской ходьбы предоставлены различные дистанции. В соревновании также предусмотрены дистанции и условия для участников с особыми потребностями. Победители и призеры на дистанциях 21 км, 10 км, 5 км и 3 км будут награждены медалями и грамотами, передает Lada.kz .

Фото с сайта caspian-marathon.kz

Мероприятие состоится 10 мая в Актау. Принять в нем участие смогут жители и гости региона.

Организаторы отмечают, что «Aktau Half-Marathon 2026» станет масштабным городским беговым мероприятием, которое объединит как профессиональных спортсменов, так и любителей активного образа жизни.

Полумарафон пройдет в Актау и станет настоящим спортивным праздником для жителей и гостей Мангистауской области. Мероприятие направлено на популяризацию бега и скандинавской ходьбы, развитие массового спорта, формирование здоровых привычек и поддержку инклюзивного участия – в соревновании предусмотрены дистанции и условия для участников с особыми потребностями. Каждый участник может выбрать дистанцию в соответствии со своим уровнем подготовки и возрастом. Участие одновременно в нескольких дистанциях запрещено, - говорится в сообщении организаторов.

В рамках «Aktau Half-Marathon 2026» предусмотрены следующие дистанции:

полумарафон – 21 км 97,5 м;

забег на 10 км;

скандинавская ходьба – 10 км;

забег на 5 км;

забег – 3 км.

К участию допускаются:

профессиональные спортсмены и любители;

участники разных возрастных категорий;

родители с детьми в специальных беговых колясках (при соблюдении требований);

участники с инвалидностью (в колясках, хэндбайках).

Возрастные ограничения зависят от выбранной дистанции:

21 км — от 18 лет;

10 км (бег и скандинавская ходьба) — от 15 лет;

5 км — от 14 лет;

забег 3 км — от 9 лет.

Регистрация участников уже открыта и ее можно пройти здесь. Закрытие регистрации – 26 апреля либо по достижению лимита участников.

Организаторы сообщают, что выдача стартовых пакетов состоится 9 мая с 10:00 до 19:00 часов. Место выдачи будет объявлено дополнительно.

В стартовый пакет будет входить: стартовый номер; чип для хронометража; булавки; сувенирная продукция (при наличии).

Результаты будут фиксироваться электронной системой хронометража. Победители и призеры на дистанциях 21 км, 10 км, 5 км и 3 км награждаются медалями и грамотами. Все участники, финишировавшие в установленный лимит времени, получают медаль финишера. На дистанции скандинавской ходьбы награждение не предусмотрено, - отметили организаторы.

Также организаторы марафона просят жителей и гостей города с пониманием отнестись к временным ограничениям движения и перекрытию дорог в этот день.

Один раз в году город немного меняет ритм. 10 мая дороги на несколько часов станут маршрутом для тысяч бегунов во время «Aktau Half Marathon». На некоторых участках будет временно ограничено движение транспорта. Спасибо за понимание и поддержку – вместе мы создаём одно из самых красивых спортивных событий города.

Старт и финиш марафона состоится на площади амфитеатра в 15 микрорайоне.

Напомним, ранее в Актау прошел зимний забег «Winter Run 2026».