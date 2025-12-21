Зимний забег «Winter Run 2026» пройдет в Актау

Фото: Pexels.com

Принять участие в забеге смогут жители и гости региона.

Предусмотрены разнообразные дистанции: 3 километра (детский забег), 5 километров (забег), 5 километров (скандинавская ходьба), 10 километров (бег).

Возрастные категории охватывают участников от 10 лет до +60 лет и старше:

3 км – 10-14 лет;

5 км – от 15 до + 60 лет;

10 км – от 18 до + 60 лет;

⁠5 км (скандинавская ходьба) – от 15 лет.

Старт в 07:00 часов, финиш состоится на спуске к морю в 4 микрорайоне (сцена).

Для участия необходимо пройти онлайн-регистрацию и оплатить стартовый взнос. Выдача стартовых пакетов состоится 24 января 2026 года с 10:00 до 19:00 часов в ТРЦ «Saya Park» в 10 микрорайоне. На старте выдачи не будет. Каждый финишер получает памятную медаль – символ участия в зимнем спортивном событии города! Начни год на яркой ноте. Выходи на старт «Winter Run 2026» и докажи, что зима – не повод останавливаться, - сообщили организаторы мероприятия.

Регистрацию можно пройти здесь.