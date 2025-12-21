18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
21.12.2025, 12:42

Зимний забег «Winter Run 2026» пройдет в Актау

Спорт 0 854 Лиана Рязанцева

Забег «Winter Run 2026» пройдет 25 января. Для любителей данного вида активности представлены различные дистанции и скандинавская ходьба, передает Lada.kz.

Фото: Pexels.com
Фото: Pexels.com

Принять участие в забеге смогут жители и гости региона.

Предусмотрены разнообразные дистанции: 3 километра (детский забег), 5 километров (забег), 5 километров (скандинавская ходьба), 10 километров (бег).

Возрастные категории охватывают участников от 10 лет до +60 лет и старше:

  • 3 км  10-14 лет;
  • 5 км  от 15 до + 60 лет;
  • 10 км  от 18 до + 60 лет;
  • ⁠5 км (скандинавская ходьба)  от 15 лет.

Старт в 07:00 часов, финиш состоится на спуске к морю в 4 микрорайоне (сцена).

Для участия необходимо пройти онлайн-регистрацию и оплатить стартовый взнос. Выдача стартовых пакетов состоится 24 января 2026 года с 10:00 до 19:00 часов в ТРЦ «Saya Park» в 10 микрорайоне. На старте выдачи не будет. Каждый финишер получает памятную медаль  символ участия в зимнем спортивном событии города! Начни год на яркой ноте. Выходи на старт «Winter Run 2026» и докажи, что зима  не повод останавливаться, - сообщили организаторы мероприятия.

Регистрацию можно пройти здесь.

