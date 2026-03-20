«Серебро» чемпионата страны взяли борцы из Мангистау

Сборная Мангистауской области заняла второе общекомандное место на чемпионате РК по вольной борьбе среди спортсменов до 23 лет, сообщает Lada.kz .

Соревнования проходили с 17 по 19 марта в Таразе. Наши борцы в общей сложности завоевали две золотые, две серебряные и одну бронзовую медали.

Так, «золото» на счету Майиса Алиева (до 70 кг) и Камиля Куруглиева (до 97 кг). Серебряные награды взяли Нурлыбек Базарбаев (до 57 кг) и Навруз Ахмедханов (до 86 кг). Бронзовая награда оказалась в руках Ернура Умиртая (61 кг).

По итогам турнира наша сборная заняла второе место в общекомандном зачете.

Вице-президент федерации борьбы Абай Смагулов отметил, что спортсмены достойно представили школу борьбы региона.

Выражаю благодарность областному управлению спорта, школе высшего спортивного мастерства, центру подготовки олимпийского резерва, дирекцию развития спорта Мангистауской области, СДЮШОР Мангистауской области и тренерам за вклад в подготовку спортсменов, - обратился Абай Смагулов.

