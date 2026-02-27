Спортсменки из Мангистау вошли в тройку победителей чемпионата Казахстана по женской борьбе

Одну золотую и две бронзовые медали завоевали мангистауские спортсменки на чемпионате Казахстана по женской борьбе U17 в Астане, передает Lada.kz .

Фото предоставил Роман Ахмедханов

В Астане 25 февраля завершился чемпионат Казахстана по женской вольной борьбе U17.

Сборную Мангистауской области представляли воспитанницы специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по борьбе.

Руководитель школы Роман Ахмедханов рассказал, что спортсменки проявили себя в упорных поединках и завоевали три медали, одна из которых золотая.

Наилучшие результаты продемонстрировала Арина Куанышева, которая завоевала титул чемпионки страны в весовой категории 57 килограммов.

Бронзовыми призерами стали Ангелина Селезнева в весе до 46 килограммов и Мия Микаилова в весовой категории 69 килограммов.

Наши спортсменки продемонстрировали высокий уровень подготовки, характер и волю к победе, - отметил Роман Ахмедханов.

Напомним, в конце 2025 года спортсменка из Актау Марал Танирбергенова завоевала золотую медаль на чемпионате Казахстана по женской вольной борьбе в Алматы.

Лиана Рязанцева, Наталья Вронская