Марал Танирбергенова из Актау стала чемпионкой Казахстана по женской вольной борьбе

Спортсменка из Актау Марал Танирбергенова стала золотым призером чемпионата Казахстана по женской вольной борьбе. Об этом Lada.kz сообщил тренер Александр Мухалев.

Фото предоставлено Александром Мухалевым

С 30 ноября в Алматы проходит чемпионат Казахстана по трем видам борьбы – греко-римской, вольной женской и вольной мужской. Соревнования собрали более 400 участников со всех регионов страны.

Мангистаускую область в женской вольной борьбе представили Марал Танирбергенова (50 кг) и Зарина Ахмедханова (59 кг).

По словам Александра Мухалева, наилучшие результаты продемонстрировала Марал Танирбергенова, которая завоевала титул чемпионки страны в дисциплине.

Она победила двух своих соперниц в предварительных встречах. Финал провела с представительницей из Алматы. Счет – 4:1 в пользу Марал. Таким образом наша спортсменка заняла первое место в женской вольной борьбе, - сообщил Александр Мухалев.

К турниру девушек готовили тренеры Юлия Хамелис, Меруерт Дынбаева.

Чемпионат завершится завтра, 6 декабря.

Напомним, ранее Марал Танирбергенова заняла второе место на республиканском турнире по вольной и женской борьбе, посвященном памяти Героя Социалистического труда Зылихи Тамшибаевой.