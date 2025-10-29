Спортсменки из Актау стали призерами республиканского турнира по вольной борьбе

Қазақ тіліне аудару

Марал Танирбергенова и Эльвира Сыздыкова завоевали две медали республиканского турнира по вольной и женской борьбе, посвященного памяти Героя Социалистического труда Зылихи Тамшибаевой, передает Lada.kz .

Фото предоставлено Александром Мухалевым

Соревнования стартовали в Талдыкоргане 27 октября. За звание лучших в стенах Дворца спорта «Жастар» боролись спортсменки из Алматы, Караганды, Петропавловска, Актобе и Туркестана. По словам тренера Александра Мухалева, наши девушки представили Мангистаускую область в весовой категории до 50 килограммов.

Эльвира Сыздыкова, проведя четыре схватки, заняла первое место. Кроме того, выполнила норматив мастера спорта по женской вольной борьбе. Марал Танирбергенова заняла второе место, - сообщил Александр Мухалев.

Спортсменки в свою очередь поблагодарили за подготовку к турниру тренеров Юлию Хамелис, Меруерт Дымбаеву и Александра Мухалева.

Соревнования завершатся завтра, 30 октября.

Напомним, ранее Марал Танирбергенова становилась обладателем золотой медали вышеупомянутого турнира, а Эльвира Сыздыкова – бронзовой.