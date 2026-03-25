Чемпионат Казахстана по спортивному и боевому самбо пройдет в Актау

Около 450 юных спортсменов будут бороться за звание чемпиона Казахстана по спортивному и боевому самбо, который стартует 30 марта в Актау, передает Lada.kz .

В Актау состоится чемпионат Республики Казахстан по спортивному и боевому самбо среди молодежи 2006-2007 годов рождения.

За звание лучших будут бороться более 450 спортсменов из всех регионов страны.

Исполняющий обязанности руководителя управления физической культуры и спорта Мангистауской области Канат Мангубаев пригласил всех жителей поддержать наших спортсменов и не оставаться в стороне от зрелищных соревнований.

Давайте вместе болеть за наших спортсменов! Мы ждём вас!, - призвал он.

Торжественная церемония открытия чемпионата состоится 31 марта в 16:00 часов. Соревнования начнутся в 10:00 часов. Вход свободный.

Турнир будет проходить в спортивном комплексе «Halyk Arena» в 17 микрорайоне.

