Волейболист из Актау стал серебряным призером чемпионата Азии

На чемпионате Азии по пляжному волейболу среди спортсменов до 18 лет, прошедшем в Ташкенте (Узбекистан), сборная Казахстана показала высокий результат. Оразали Сагыныш из Актау стал серебряным призёром турнира, передает Lada.kz .

На фото слева направо – Алихан Агабек и Оразали Сагыныш. Фото @volleyfederationkz / Instagram

В Ташкенте с 6 по 10 мая прошел чемпионат Азии по пляжному волейболу среди юношей и девушек до 18 лет.

В составе национальной сборной Казахстана выступал спортсмен из Актау Оразали Сагыныш. Вместе с напарником Алиханом Агабеком из Алматы он завоевал серебряную медаль, заняв второе место.

Оразали Сагыныш является воспитанником тренера Павла Александрова.

Наши волейболисты, уступив в финале команде Австралии, стали серебряными призёрами чемпионата. На протяжении всего турнира спортсмены демонстрировали высокий уровень игры в матчах против сильнейших команд Азии. Благодаря этому результату наши волейболисты завоевали путёвку на чемпионат мира по пляжному волейболу. Поздравляем молодых спортсменов с большим достижением и желаем им успехов на мировом первенстве, - сообщили родные спортсмена.

Семья спортсмена сообщила, что сегодня в 19:00 яасов в аэропорту Актау состоится торжественная встреча Оразали Сагыныша, который прибудет рейсом из Алматы.