В Актау пройдет областной турнир по триатлону INDOOR TRIATHLON

В турнире смогут принять участие как профессиональные спортсмены, так и любители, передает Lada.kz.
Мероприятие состоится 17 мая в Актау. Принять в нем участие смогут жители и гости региона.
Турнир INDOOR TRIATHLON пройдет в спортивном комплексе «Халык Арена» в 17 микрорайоне.
Участникам предстоит преодолеть дистанцию – 300 метров плавания, 8 километров в велоэтапе и 2 километра бега.
Возрастные ограничения
Регистрация участников уже открыта и ее можно пройти по номеру телефона: +7 (775) 478-10-27.
Приглашаем всех любителей спорта и профессионалов прийти и проверить свои силы, - сообщили в федерации триатлона Мангистауской области.
Участие платное, стартовый взнос составляет 10 000 тенге.
