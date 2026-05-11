В Актау пройдет областной турнир по триатлону INDOOR TRIATHLON

В турнире смогут принять участие как профессиональные спортсмены, так и любители, передает Lada.kz .

Фото создано с помощью искусственного интеллекта

Мероприятие состоится 17 мая в Актау. Принять в нем участие смогут жители и гости региона.

Турнир INDOOR TRIATHLON пройдет в спортивном комплексе «Халык Арена» в 17 микрорайоне.

Участникам предстоит преодолеть дистанцию – 300 метров плавания, 8 километров в велоэтапе и 2 километра бега.

К участию допускаются профессиональные спортсмены и любители.

Возрастные ограничения

мужчины: 18-29, 30-39, 40+;

женщины: 18-30 и 30+.

Регистрация участников уже открыта и ее можно пройти по номеру телефона: +7 (775) 478-10-27.

Приглашаем всех любителей спорта и профессионалов прийти и проверить свои силы, - сообщили в федерации триатлона Мангистауской области.

Участие платное, стартовый взнос составляет 10 000 тенге.