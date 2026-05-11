В Актау пройдет областной турнир по триатлону INDOOR TRIATHLON

Спорт Лиана Рязанцева

В турнире смогут принять участие как профессиональные спортсмены, так и любители, передает Lada.kz.

Фото создано с помощью искусственного интеллекта

Мероприятие состоится 17 мая в Актау. Принять в нем участие смогут жители и гости региона.

Турнир INDOOR TRIATHLON пройдет в спортивном комплексе «Халык Арена» в 17 микрорайоне.

Участникам предстоит преодолеть дистанцию – 300 метров плавания, 8 километров в велоэтапе и 2 километра бега. 

К участию допускаются профессиональные спортсмены и любители. 

Возрастные ограничения

  • мужчины: 18-29, 30-39,  40+;
  • женщины: 18-30 и  30+.

Регистрация участников уже открыта и ее можно пройти по номеру телефона: +7 (775) 478-10-27.

Приглашаем всех любителей спорта и профессионалов прийти и проверить свои силы, - сообщили в федерации триатлона Мангистауской области.

Участие платное, стартовый взнос составляет 10 000 тенге.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь