Полиатлеты из Мангистау взяли золото чемпионата Казахстана

На чемпионате Республики Казахстан по президентскому многоборью спортсмены из Мангистауской области вошли в число сильнейших команд страны, сообщает Lada.kz .

Фото федерации по президентским тестам и президентским многоборьям Мангистауской области

С 6 по 10 мая в Актау прошел чемпионат страны по президентскому многоборью среди всех возрастных категорий.

В соревнованиях по дисциплинам «Троеборье с бегом» и «Троеборье с плаванием» приняли участие 15 команд и более 100 сильнейших многоборцев страны.

В течение нескольких дней спортсмены соревновались в пулевой стрельбе, плавании, силовой гимнастике и беге на выносливость.

По итогам чемпионата в дисциплине «Троеборье с плаванием» сборная Мангистауской области заняла второе общекомандное место, уступив лишь команде Костанайской области, которая считается одной из сильнейших школ многоборья в стране. Третье место досталось спортсменам Карагандинской области.

Отдельного успеха добился Мангистауский областной клуб массовых видов спорта, который второй раз за сезон подтвердил звание лучшего спортивного клуба Казахстана.

Настоящим прорывом для мангистауских полиатлетов стало выступление в дисциплине «Троеборье с бегом». Несмотря на то, что этот формат стал для многих спортсменов первым серьёзным опытом, представители региона сумели подняться на высшие ступени пьедестала.

Чемпионами Казахстана стали Святослав Кузнецов – среди юношей 16-17 лет, Маликжан Кайратулы – среди юниоров 18-20 лет и Нурсултан Бирлик – среди мужчин 24-34 лет.

Серебряные медали завоевали Ангелина Кузьмичева, Алина Шабарова, Алина Придачкина и Кристина Глуцкая.

Бронзовыми призерами стали Данияр Айжанов, Аманкелды Исабеков, Кайсар Конкашев и Бибитай Рахметова.

Стоит отметить, что Святослав Кузнецов и Маликжан Кайратулы стали двукратными чемпионами Казахстана, а Алина Придачкина вошла в тройку сильнейших спортсменок страны в абсолютной возрастной категории среди женщин.

Подготовкой спортсменов занимались тренеры Мирадж Ертлевов, Аян Жанбырбаев, Наталья Ясулевич, Баглан Жолдасов, Игорь Микаилов, Владимир Глуцкий и Александр Кабаргин.