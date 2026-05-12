Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
11.05.2026, 21:14

Полиатлеты из Мангистау взяли золото чемпионата Казахстана

Спорт 0 955 Сергей Кораблев

На чемпионате Республики Казахстан по президентскому многоборью спортсмены из Мангистауской области вошли в число сильнейших команд страны, сообщает Lada.kz.

Фото федерации по президентским тестам и президентским многоборьям Мангистауской области
Фото федерации по президентским тестам и президентским многоборьям Мангистауской области

С 6 по 10 мая в Актау прошел чемпионат страны по президентскому многоборью среди всех возрастных категорий.

В соревнованиях по дисциплинам «Троеборье с бегом» и «Троеборье с плаванием» приняли участие 15 команд и более 100 сильнейших многоборцев страны.

В течение нескольких дней спортсмены соревновались в пулевой стрельбе, плавании, силовой гимнастике и беге на выносливость.

По итогам чемпионата в дисциплине «Троеборье с плаванием» сборная Мангистауской области заняла второе общекомандное место, уступив лишь команде Костанайской области, которая считается одной из сильнейших школ многоборья в стране. Третье место досталось спортсменам Карагандинской области.

Отдельного успеха добился Мангистауский областной клуб массовых видов спорта, который второй раз за сезон подтвердил звание лучшего спортивного клуба Казахстана.

Настоящим прорывом для мангистауских полиатлетов стало выступление в дисциплине «Троеборье с бегом». Несмотря на то, что этот формат стал для многих спортсменов первым серьёзным опытом, представители региона сумели подняться на высшие ступени пьедестала.

Чемпионами Казахстана стали Святослав Кузнецов – среди юношей 16-17 лет, Маликжан Кайратулы – среди юниоров 18-20 лет и Нурсултан Бирлик – среди мужчин 24-34 лет.

Серебряные медали завоевали Ангелина Кузьмичева, Алина Шабарова, Алина Придачкина и Кристина Глуцкая.

Бронзовыми призерами стали Данияр Айжанов, Аманкелды Исабеков, Кайсар Конкашев и Бибитай Рахметова.

Стоит отметить, что Святослав Кузнецов и Маликжан Кайратулы стали двукратными чемпионами Казахстана, а Алина Придачкина вошла в тройку сильнейших спортсменок страны в абсолютной возрастной категории среди женщин.

Подготовкой спортсменов занимались тренеры Мирадж Ертлевов, Аян Жанбырбаев, Наталья Ясулевич, Баглан Жолдасов, Игорь Микаилов, Владимир Глуцкий и Александр Кабаргин.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Good Citizen
Good Citizen
Уважаемая Лада, создайте отдельную рубрику Афиша спортивных мероприятий, чтобы можно было отслеживать по интересам
12.05.2026, 04:25
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь