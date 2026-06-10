Чемпионом Азии по параармрестлингу стал 16-летний спортсмен из Актау

Мангистауский спортсмен Алмас Жолдасов завоевал золотую медаль на чемпионате Азии по параармрестлингу среди взрослых, сообщает Lada.kz.
Международные соревнования проходят с 6 по 10 июня в Кыргызстане. Несмотря на юный возраст, Алмас Жолдасов сумел обойти сильнейших соперников континента и подняться на высшую ступень пьедестала.
Спортсмен выступал в весовой категории до 60 килограммов среди взрослых.
Он проживает в Актау и занимается параармрестлингом уже четыре года. В этот вид спорта он пришел благодаря друзьям.
Победа на чемпионате Азии стала для него первой на столь престижном международном турнире. На соревнованиях армрестлер представлял сборную Казахстана. Всего в составе национальной команды выступили около 150 спортсменов.
Главная цель сейчас - подготовиться к чемпионату мира и достойно представить Казахстан на международной арене, - отметил спортсмен.
Алмас Жолдасов также обратился к молодым спортсменам Мангистау, которые только начинают заниматься параармрестлингом.
Главное - получать удовольствие от спорта. Параармрестлинг помогает найти новых друзей, доказать свои возможности и стать примером для общества. Возможности могут быть ограничены, но сила воли безгранична. Настоящий чемпион - это тот, кто никогда не сдается, - подчеркнул чемпион Азии.
Помимо него, нашу область на чемпионате представляли еще четыре спортсмена, которые также завоевали еще несколько наград.
Чемпионом Азии в весовой категории до 70 килограммов стал Берик Отепберген. Еще одно золото в копилку сборной принес Нурлыхан Сериков, выступавший в весовой категории до 85 килограммов.
Серебряную медаль в категории до 85 килограммов завоевал Нурлыхан Кожабаев, а Алия Жупанова стала бронзовым призером в весовой категории свыше 70 килограммов.
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