Республиканский предвыборный штаб партии «Әділет» прибыл с визитом в Мангистаускую область. Вслед за Туркестанской областью представители партии провели серию встреч с общественностью, активистами и коллективами ведущих предприятий Актау.

Республиканский предвыборный штаб партии «Әділет» прибыл с визитом в Мангистау

Встреча в Доме дружбы

Первой площадкой визита стал Дом дружбы в Актау, где собрались более 250 жителей города и общественных активистов. В составе делегации перед горожанами выступили кандидаты в депутаты Курултая от партии «Әділет» — Рауан Кенжеханулы, Унзила Шапак, Мади Мырзагараев, Армангуль Токтамурат, Аят Сугирбай, Аббат Орисбаев, Ирина Тен, Гулисхан Нахбаева, Нурбек Матжани и Лаура Карабасова.

Айбек Дадебай в ходе выступления подчеркнул стратегическую важность региона в развитии страны:

Стратегический курс Главы государства направлен на построение современного, справедливого и сильного Казахстана. Для реализации этих задач партия „Әділет“ разработала комплексный план по ключевым направлениям. Особое место в нём занимает развитие Мангистауской области. Сегодня важно не только последовательно решать накопившиеся проблемы региона, но и создавать новые точки роста. Мы хорошо знаем проблемы Мангистау и готовы добиваться их системного решения, – заявил Айбек Дадебай.

Участники встречи обсудили перспективы укрепления энергетической инфраструктуры региона. В частности, речь шла о поддержке стабильной работы МАЭК, реализации новых энергетических проектов и проведении дноуглубительных работ на канале, обеспечивающем подачу каспийской воды на опреснительный комбинат.

В формате открытого диалога кандидаты в депутаты Курултая вместе с общественностью обсудили вопросы развития занятости, медицины, цифровизации и социальной инфраструктуры. Представители «Әділет» отметили, что намерены строить всю свою работу в тесном контакте с гражданами.

Семь целей программы «Әділетті болашақ үшін»

Центральной частью встречи стала презентация предвыборной программы партии. Кандидаты в депутаты Курултая представили семь стратегических целей на ближайшие пять лет:

Рауан Кенжеханулы рассказал о планируемых мерах по улучшению жилищных условий казахстанцев и развитию сельских территорий.

Унзила Шапак представила решения в сфере цифровой трансформации и применения искусственного интеллекта.

Аят Сугирбай подробно остановился на инициативах по укреплению института семьи и защите прав детей

Диалог с трудовыми коллективами

После встречи с общественностью члены Республиканского предвыборного штаба отправились на промышленные площадки региона.

На заводе АО «КазАзот» были обсуждены вопросы с коллективом вопросы охраны труда, модернизации производства и участие предприятия в нацпроекте по обновлению энергетического и коммунального комплекса.

Затем делегация посетила Актауский международный морской торговый порт. На встрече с портовиками, представителями рыбной отрасли и сервисных организаций обсудили развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), поддержку отечественных перевозчиков, развитие портовой инфраструктуры и кадровый потенциал.

Актауский порт – это сердце Транскаспийского международного транспортного маршрута. В нынешней геополитической ситуации его значение многократно возросло. Поэтому партия „Әділет“ предлагает комплекс мер по развитию Каспийского транспортного узла. Это позволит укрепить позиции Казахстана как ключевого логистического хаба Евразии, – заключил Айбек Дадебай.

Продолжение маршрута

Визит предвыборного штаба по региону продолжается. Следующей точкой маршрута станет Жанаозен, где кандидаты встретятся с работниками НГДУ-2 и молодежью во Дворце школьников «Болашақ».

Завершится программа в Актау общественно-культурной акцией «ӘDILET EVENT», которая пройдет в городском амфитеатре.

Изготовлено: Пресс-служба партии «Әділет». Оплачено из средств избирательного фонда ОО «Партия «Әділет». Заказчик: Минжасаров Н.Т.