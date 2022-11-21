Возможность второй мобилизации в России прокомментировали в Кремле

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва» Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/politics/21/11/2022/637b45979a7947054f48bf75?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
В Кремле не ведется каких-либо обсуждений по поводу новой мобилизации, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Я не могу говорить за Минобороны. В Кремле никаких обсуждений на этот счет нет», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности новой мобилизации.
Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября, спустя семь месяцев после начала спецоперации на Украине. Такое решение он назвал «адекватным угрозам», с которыми сталкивается страна. Мобилизация нужна для защиты суверенитета России, ее территориальной целостности и обеспечения безопасности народа, отмечал президент России.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу 28 октября сообщил, что план по призыву 300 тысяч человек выполнен, мобилизация завершается и оповещение населения о соответствующих мероприятиях прекращено.
Повестки в военкоматы продолжают приходить россиянам и после завершения мобилизации для уточнения учетных данных, говорил в ноябре РБК глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Эти повестки раздают именно для этого, чтобы человек пришел, предъявил документы и сообщил о себе сведения. Их внесут в базу данных, и человек пойдет домой. А раздувают все опять-таки наши недоброжелатели и оппоненты, которые пытаются заявить, что мобилизация продолжается. Мобилизация завершена!» — говорил он.
Указ президента России о завершении мобилизации не публиковался, Песков пояснял, что такой документ не требуется.
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