Возможность второй мобилизации в России прокомментировали в Кремле

В Кремле не ведется каких-либо обсуждений по поводу новой мобилизации, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.



«Я не могу говорить за Минобороны. В Кремле никаких обсуждений на этот счет нет», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности новой мобилизации.



Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября, спустя семь месяцев после начала спецоперации на Украине. Такое решение он назвал «адекватным угрозам», с которыми сталкивается страна. Мобилизация нужна для защиты суверенитета России, ее территориальной целостности и обеспечения безопасности народа, отмечал президент России.



Министр обороны РФ Сергей Шойгу 28 октября сообщил, что план по призыву 300 тысяч человек выполнен, мобилизация завершается и оповещение населения о соответствующих мероприятиях прекращено.



Повестки в военкоматы продолжают приходить россиянам и после завершения мобилизации для уточнения учетных данных, говорил в ноябре РБК глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Эти повестки раздают именно для этого, чтобы человек пришел, предъявил документы и сообщил о себе сведения. Их внесут в базу данных, и человек пойдет домой. А раздувают все опять-таки наши недоброжелатели и оппоненты, которые пытаются заявить, что мобилизация продолжается. Мобилизация завершена!» — говорил он.



Указ президента России о завершении мобилизации не публиковался, Песков пояснял, что такой документ не требуется.

