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23.09.2024, 19:43

“Я всегда буду помнить тебя“: скончался барабанщик группы ABBA

Новости Мира 0 408

Скончался барабанщик группы ABBA Роджер Палм, передает Tengri Life.

Фото: roger.palm.96 / Facebook
Фото: roger.palm.96 / Facebook

Как сообщает Aftonbladet, семья известного барабанщика Роджера Палма подтвердила его смерть. Музыкант скончался в возрасте 75 лет. Палм, широко известный как один из сессионных барабанщиков ABBA, умер в субботу после продолжительной борьбы с болезнью Альцгеймера.

"Он был теплым и скромным человеком, который всегда помогал друзьям и семье. Мы будем очень скучать по нему, и он оставляет после себя огромное пустое место. Мы все будем помнить его с теплотой в наших сердцах", – отметила семья в своем заявлении.

Роджер Палм начал сотрудничество с участниками ABBA, Бьорном Ульвеусом и Бенни Андерссоном, еще в 1970-е годы. Он принимал участие в записи таких хитов группы, как Dancing Queen, Mamma Mia и Thank You for the Music. Также он играл на барабанах для шведского певца Теда Йердестада, в том числе на его известной песне Satellit.

Помимо работы с ABBA и Йердестадом, Палм выступал в составе групп Gimmicks и Beatmakers, что также стало важной частью его музыкальной карьеры.

Известный шведский гитарист Янне Шаффер, который также сотрудничал с ABBA, выразил свою глубокую скорбь по поводу кончины Роджера Палма.

"Роджера больше нет с нами. Я скучаю по тебе, Роджер, и по твоим веселым выкрикам в студии, когда мы вместе создавали музыку, в том числе с Тедом Йердестадом. Твоя игра на барабанах в Satellit и на классических треках ABBA, таких как Mamma Mia и Dancing Queen, останется незабываемой. Я всегда буду помнить тебя", – написал в своем посте на Facebook Шаффер.

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