В Колумбии запретили браки несовершеннолетних

Фото: Pixabay

Колумбийские власти одобрили законопроект о запрете детских браков в южноамериканской стране спустя 17 лет кампаний со стороны групп по защите прав детей и после восьми неудачных попыток провести закон через палату представителей и сенат, пишет The Guardian.

Законодатели одобрили предложенный законопроект, получивший название "They are Girls, Not Wives" ("Они девочки, а не жены"), который запрещает вступление в брак лицам моложе 18 лет.

Колумбия стала 12-й страной в Латинской Америке и Карибском бассейне, где полностью запрещены браки до 18 лет, вслед за Гондурасом, Пуэрто-Рико, Мексикой и Доминиканской Республикой.

В Колумбии насчитывается 4,5 млн девушек и женщин, вступивших в брак до 18 лет – это примерно каждая четвертая жительница страны. По данным ЮНИСЕФ, миллион из них вышли замуж до 15 лет.