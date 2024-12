Ученые выяснили, как кофе и чай связаны с риском развития рака

Фото: depositphotos.com

В анализ вошли 14 исследований с общим участием 9548 пациентов с подобным диагнозом и 15 783 человека без него. Данные обрабатывали методом логистической регрессии со случайными эффектами с поправкой на социодемографические факторы и образ жизни. Результаты опубликованы в журнале Cancer.

Выяснилось, что употребление более четырех чашек обычного кофе в день связано со снижением общего риска рака головы и шеи: отношение шансов (OR) составило 0,83, а также рака полости рта (OR 0,70) и ротоглотки (OR 0,78). 3-4 чашки этого напитка в день коррелировали с уменьшением риска гипофарингеального рака (OR 0,59).

Употребление до одной чашки обычного кофе или любого количества декофеинизированного оказалось связано со сниженным риском рака ротовой полости (OR 0,66 и 0,75 соответственно).

Употребление до одной чашки чая в день коррелировало с более низким риском рака головы и шеи в целом (OR 0,91) и гипофарингеального рака (OR 0,73), но с более высоким – рака гортани (OR 1,38).