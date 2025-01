Популярную игру Sony запретили в Казахстане и многих других странах

Фото: Shutterstock

Пользователи обратили внимание, что игра Horizon Forbidden West стала недоступна в странах, где нельзя создать учетную запись PSN. В Казахстане игра стоила 23,5 тыс. тенге до 21 января, после чего проект стал недоступен, а цена из SteamDB была удалена.

Предполагается, что Sony готовится добавить привязку аккаунта PSN в Horizon Forbidden West, что могло стать причиной блокировки игры в некоторых регионах. Это была единственная игра Sony, выпущенная после Helldivers 2, для которой не был нужен PSN. Все другие игры Sony для ПК 2024 года, такие как God of War Ragnarok, Until Dawn и Ghost of Tsushima, требуют аккаунта PSN, поэтому они изначально недоступны в ряде стран, включая Казахстан.

При этом в казахстанском Steam доступны ПК-игры Sony, вышедшие до 2024 года, такие как The Last of Us Part I, Ratchet & Clank: Rift Apart и Returnal.