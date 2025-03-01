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01.03.2025, 16:51

Ольга Бузова посягнула на хит Бритни Спирс 27-летней давности

Новости Мира 0 372

Российская певица Ольга Бузова решила встретить первый день весны оригинально и опубликовала копию танца американской исполнительницы Бритни Спирс из когда-то популярного хита "…Baby One More Time", сообщает Zakon.kz.

Фото: instagram.com/buzova86/
Фото: instagram.com/buzova86/

Ролик с участием актрисы и двух танцовщиц размещен 1 марта 2025 года на странице в Instagram.

"Когда ушла зимняя депрессия и пришло весеннее обострение", – отмечено в подписи к публикации.

Также Бузова поинтересовалась у армии поклонников, танец на какую композицию следует исполнить в следующий раз.

"…Baby One More Time" была выпущена как первый сингл Спирс 23 октября 1998 года. Песня была встречена восторженными отзывами критиков, которые хвалили мелодию. "…Baby One More Time" добился общемирового успеха, достигнув первого места в чарте каждой европейской страны. Сингл стал одним из самых успешных за все время с продажами более 10 миллионов копий. В 2010 году видео "…Baby One More Time" было названо третьим наиболее вдохновляющим видео в истории поп-музыки.

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