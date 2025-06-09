Инцидент на трапе: Трамп едва не упал при посадке в самолет

Президент США Дональд Трамп едва не потерял равновесие, поднимаясь по трапу самолета. Незначительный, но заметный инцидент случился 8 июня в Морристауне (штат Нью-Джерси), сразу после общения американского лидера с журналистами. Момент попал на видео, которое вскоре распространилось в социальных сетях, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Кадр из видео

Что произошло

Трамп направлялся в загородную резиденцию Кэмп-Дэвид, где планировалась встреча с представителями армии и обсуждение ситуации в Лос-Анджелесе — накануне в городе прошли массовые протесты. В связи с этим глава государства сообщил о намерении направить войска в Калифорнию.

Покидая Морристаун, президент поднимался на борт правительственного самолета Air Force One. На середине трапа он неожиданно споткнулся, но сразу восстановил равновесие и, ускорив шаг, продолжил подъем, стараясь не акцентировать внимание на произошедшем.

Споткнулся и Рубио

Следом за президентом на самолет поднимался государственный секретарь США Марко Рубио. Как отмечают очевидцы, он оступился на той же ступени, что и Трамп. Несмотря на это, оба высокопоставленных чиновника благополучно зашли на борт воздушного судна.

Инцидент, хоть и не повлек последствий, вызвал оживленную реакцию в интернете — пользователи обсуждают как сам факт падения, так и то, что споткнулись оба политика на одном и том же месте.