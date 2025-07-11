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11.07.2025, 17:56

Секреты идеального шашлыка: три ошибки, которые губят вкус мяса

Новости Мира 0 424

Лето — это сезон шашлыков, когда каждый второй стремится порадовать близких ароматным и сочным мясом. Однако даже у опытных кулинаров результат бывает далек от идеального, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: pinterest.com
Фото: pinterest.com

Почему шашлык выходит сухим, жестким или с неприятным привкусом? Шеф-повар Андрей Нестеренко рассказал, какие ошибки совершают любители мяса чаще всего и как их избежать

Ошибка №1: Неправильный выбор дров

Вкус и аромат шашлыка напрямую зависят от топлива, на котором готовится мясо. И здесь многие совершают критическую ошибку — используют дрова хвойных пород.

«Хвойные дрова и уголь выделяют смолы, которые придают мясу горечь и посторонний запах», — объясняет Нестеренко.

Чтобы добиться классического аромата дымка, лучше использовать древесину лиственных пород — например, березу, вишню или яблоню. Они обеспечивают чистое горение и насыщенный вкус.

Ошибка №2: Нарушение правил размораживания

Качество мяса — основа хорошего шашлыка. Идеальный вариант — это охлажденное мясо. Но если приходится работать с замороженным, важно правильно его разморозить.

Ни в коем случае нельзя использовать микроволновку или заливать мясо кипятком. Такие методы разрушают структуру волокон, мясо теряет влагу и становится жестким.

«Мясо должно размораживаться постепенно — при комнатной температуре или в холодильнике», — советует шеф-повар.

Ошибка №3: Неправильная нарезка мяса

Даже идеальное мясо можно испортить, если нарезать его неправильно. Чтобы шашлык получился мягким и сочным, резать нужно только поперек волокон, а не вдоль.

Такой способ сохраняет структуру кусков и позволяет сохранить соки внутри при жарке.

Что выбрать для вкусного шашлыка: советы по мясу

Не каждое мясо подходит для приготовления на открытом огне. Важно выбирать умеренно жирные куски с мягкими прожилками — они обеспечат сочность и насыщенность вкуса.

  • Свинина: лучше всего подойдет шея — она мягкая и содержит достаточное количество жира.

  • Говядина: предпочтительны шейная часть или вырезка. Мраморные куски лучше оставить для других блюд.

  • Курица: оптимальны бедра и окорочка. А вот филе быстро пересушивается и теряет вкус.

Мангал или гриль: что выбрать?

Инструмент для жарки тоже играет важную роль. Если хочется получить традиционный шашлык с дымком, стоит использовать мангал. А вот для рыбы, стейков и более деликатных блюд лучше подходит гриль — он дает стабильную температуру и равномерную прожарку.

Подытожим

Чтобы шашлык стал настоящей изюминкой летнего застолья, стоит избегать трех основных ошибок:

  • не использовать хвойные дрова;

  • правильно размораживать мясо;

  • нарезать его поперек волокон.

И, конечно, не забывайте о правильном выборе куска и способе жарки. Тогда каждый гость попросит добавки — и шашлык станет вашим фирменным блюдом.

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