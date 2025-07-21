Банки начали блокировать россиянам переводы

С мая 2025 года в России действуют новые ограничения на переводы между физлицами. Центробанк установил месячный лимит в 100 тысяч рублей для тех, кто оказался в так называемой «базе дропперов» — лиц, подозреваемых в транзите чужих денег. В результате тысячи добросовестных граждан столкнулись с неожиданной блокировкой переводов, а иногда — и полным замораживанием доступа к онлайн-банкингу, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

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Каждый третий — под подозрением

Согласно исследованию «Финансы Mail», уже почти треть россиян (30,8%) испытали на себе ограничения. У 4,4% опрошенных такие блокировки происходят регулярно. Хотя формально меры касаются только подозрительных клиентов, на практике под них могут попасть и обычные пользователи, переводящие деньги родственникам, друзьям или рабочим.

Кто такие дропперы и почему они мешают всем

База дропперов — это список лиц, которых подозревают в обналичивании или «отмывании» средств. Если человек попадает в этот реестр, его переводы в размере свыше 100 тыс. рублей в месяц блокируются, даже если деньги переводятся на его собственные счета. При этом расчёты за покупки, услуги и коммунальные платежи ограничению не подлежат.

Реальные истории: «Я чувствовала себя подозреваемой»

Врач Светлана (имя изменено) рассказала, как попыталась перевести 60 тыс. рублей своему знакомому рабочему за стройматериалы, но банк трижды отклонил операцию, а затем полностью заблокировал онлайн-банк.

«Мне 61 год, у меня две работы, я кандидат медицинских наук. И вдруг я должна объяснять, почему перевожу деньги за ремонт. Это было как допрос», — поделилась она.

Потребовались несколько звонков и категоричный разговор с представителями банка, чтобы вернуть доступ к счету. Но до конца ей так и не объяснили, почему операция вызвала подозрение.

Блокируют даже переводы самому себе

С аналогичной ситуацией столкнулся менеджер Василий. Его перевод между собственными картами в пределах лимита был приостановлен банком, якобы из-за подозрений в мошенничестве. Помог только личный визит в отделение и устное подтверждение, что деньги он переводил себе сам.

Банки молчат: что считается подозрительным

Многие россияне не понимают, какие операции банки считают «опасными». В интернете звучат возмущенные вопросы: кто определяет степень подозрительности, и на каком основании? Пользователи считают, что срабатывает принцип презумпции виновности — сначала блокировка, потом разбирательства. Люди возмущаются, что лишаются доступа к собственным деньгам без предупреждения и веских оснований.

Почему так происходит: мнение экспертов

По словам юриста Полины Гусятниковой (PG Partners), блокировки происходят по разным причинам:

технические сбои;

ошибки в данных клиента;

жалобы других пользователей;

единичные подозрительные операции;

передача карты третьим лицам.

Юрист рекомендует диверсифицировать переводы — использовать несколько банков, чтобы снизить риски и нагрузку на один счет.

Экономист Светлана Фрумина также подтверждает: попасть в базу дропперов по ошибке вполне возможно, и это не редкость.

Как действуют антифрод-системы

Аналитик компании Zecurion Владимир Ульянов поясняет: банки используют автоматизированные системы отслеживания подозрительных операций. Алгоритмы анализируют поведение клиента и сравнивают с типичными шаблонами. Любое отклонение может вызвать блокировку — будь то сумма, получатель или частота переводов. При этом причины блокировки чаще всего не раскрываются — даже самим клиентам.

Что делать при блокировке перевода

Эксперты советуют:

Обратиться в банк с письменным заявлением с просьбой объяснить причины.

Предоставить документы (чеки, переписку, историю операций), подтверждающие легальность перевода.

Подать жалобу в ЦБ РФ через интернет-приемную, если банк не идет на контакт.

Указать в назначении платежа конкретную цель перевода («на подарок», «погашение долга» и т. д.).

В крайнем случае — обратиться в суд.

Юридические последствия: осторожно с переводами

С 5 июля 2025 года в России вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие наказание за участие в финансовых махинациях. За «дроппинг» теперь грозит штраф до 300 тыс. рублей или до 3 лет лишения свободы. Даже единичное участие в подозрительных операциях может повлечь уголовную ответственность.

Взгляд на будущее

Блокировки переводов — это часть масштабной борьбы государства с финансовыми преступлениями. Однако перегибы и ошибки системы могут сделать добросовестных клиентов жертвами чрезмерной осторожности. Пока что, по словам экспертов, доля ошибочно заблокированных операций достаточно высока, но должна сократиться со временем.

Тем временем россиянам советуют быть максимально внимательными, тщательно фиксировать цели переводов и при необходимости — не бояться защищать свои интересы через все возможные инстанции.