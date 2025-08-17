Как проверить качество сливочного масла: 5 простых способов

Қазақ тіліне аудару

Недобросовестные производители нередко подделывают сливочное масло, стремясь снизить расходы и увеличить прибыль. Вместо натуральных молочных жиров в продукт добавляют дешёвые растительные заменители, включая пальмовое масло, а также повышают содержание влаги. Однако выявить подделку можно самостоятельно — как в магазине, так и дома, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.