Как проверить качество сливочного масла: 5 простых способов

Недобросовестные производители нередко подделывают сливочное масло, стремясь снизить расходы и увеличить прибыль. Вместо натуральных молочных жиров в продукт добавляют дешёвые растительные заменители, включая пальмовое масло, а также повышают содержание влаги. Однако выявить подделку можно самостоятельно — как в магазине, так и дома, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
Жирность продукта. Лучший выбор — масло с жирностью 82,5%. В масле с 72% чаще всего больше влаги и меньше натуральных жиров.
Маркировка ГОСТ. Обратите внимание на цифры рядом с аббревиатурой. Например, маргарины и спреды производят по стандарту ГОСТ Р 52178−2003, тогда как натуральное сливочное масло должно соответствовать другим требованиям.
Положите небольшой кусочек масла на разогретую сковороду:
Натуральное масло плавится постепенно и не образует пенки.
Подделка или спред быстро расслаивается на жир и воду, сопровождаясь появлением пены.
Опустите кусочек масла в горячую воду и размешайте ложкой:
Качественный продукт растворяется, вода становится мутной, с мелкими каплями жира на поверхности.
Масло с пальмой оставляет на воде маслянистую плёнку и твёрдые частицы.
Заморозьте масло на несколько часов, затем оставьте при комнатной температуре:
Натуральное масло долго сохраняет плотность и остаётся твёрдым около часа.
Маргарин или спред размягчается уже через 10–15 минут.
Настоящее сливочное масло хранится примерно 45 суток.
Если срок годности превышает полгода, это признак добавления растительных жиров или консервантов.
Слегка надавите пальцами на упаковку:
Качественное масло остаётся твёрдым и упругим.
Подделка легко проминается и кажется мягкой.
Проверить качество сливочного масла несложно: достаточно обратить внимание на жирность и маркировку при покупке, а дома использовать несколько простых тестов. Эти способы помогут определить наличие растительных жиров и выбрать действительно натуральный продукт.
