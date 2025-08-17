18+
17.08.2025, 10:01

Как проверить качество сливочного масла: 5 простых способов

Новости Мира 0 568

Недобросовестные производители нередко подделывают сливочное масло, стремясь снизить расходы и увеличить прибыль. Вместо натуральных молочных жиров в продукт добавляют дешёвые растительные заменители, включая пальмовое масло, а также повышают содержание влаги. Однако выявить подделку можно самостоятельно — как в магазине, так и дома, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

На что обратить внимание при покупке

  • Жирность продукта. Лучший выбор — масло с жирностью 82,5%. В масле с 72% чаще всего больше влаги и меньше натуральных жиров.

  • Маркировка ГОСТ. Обратите внимание на цифры рядом с аббревиатурой. Например, маргарины и спреды производят по стандарту ГОСТ Р 52178−2003, тогда как натуральное сливочное масло должно соответствовать другим требованиям.

Тест №1: Проверка на сковороде

Положите небольшой кусочек масла на разогретую сковороду:

  • Натуральное масло плавится постепенно и не образует пенки.

  • Подделка или спред быстро расслаивается на жир и воду, сопровождаясь появлением пены.

Тест №2: Растворение в кипятке

Опустите кусочек масла в горячую воду и размешайте ложкой:

  • Качественный продукт растворяется, вода становится мутной, с мелкими каплями жира на поверхности.

  • Масло с пальмой оставляет на воде маслянистую плёнку и твёрдые частицы.

Тест №3: Заморозка и размораживание

Заморозьте масло на несколько часов, затем оставьте при комнатной температуре:

  • Натуральное масло долго сохраняет плотность и остаётся твёрдым около часа.

  • Маргарин или спред размягчается уже через 10–15 минут.

Тест №4: Срок годности

  • Настоящее сливочное масло хранится примерно 45 суток.

  • Если срок годности превышает полгода, это признак добавления растительных жиров или консервантов.

Тест №5: Проверка давлением

Слегка надавите пальцами на упаковку:

  • Качественное масло остаётся твёрдым и упругим.

  • Подделка легко проминается и кажется мягкой.

Итог

Проверить качество сливочного масла несложно: достаточно обратить внимание на жирность и маркировку при покупке, а дома использовать несколько простых тестов. Эти способы помогут определить наличие растительных жиров и выбрать действительно натуральный продукт.

2
0
0
