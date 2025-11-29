18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
512.53
592.43
6.53
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
29.11.2025, 08:49

После COVID-19 человечество ждёт новая смертельная угроза

Новости Мира 0 1 018

Во Франции специалисты бьют тревогу: новый штамм птичьего гриппа способен вызвать пандемию, которая окажется более опасной для человечества, чем коронавирус. Об этом заявила директор Центра инфекций дыхательных путей Института Пастера Мари-Анн Рамейкс-Вельти, сообщает Lada.kz со ссылкой на mk.ru.

Фото: freepik
Фото: freepik

Антитела человека пока не защищают от H5

Люди имеют иммунитет к сезонным штаммам гриппа, таким как H1 и H3. Однако к птичьему гриппу H5 антител нет.

Эксперты отмечают, что ситуация напоминает начало пандемии COVID-19: тогда вирус поражал людей без иммунитета к новому возбудителю. Главное отличие заключается в том, что COVID-19 в основном угрожал уязвимым группам населения — пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями.

В случае с птичьим гриппом угрозу представляют не только уязвимые группы: вирус способен поражать и полностью здоровых людей, включая детей.

Пандемия может быть более серьёзной, чем COVID-19

Мари-Анн Рамейкс-Вельти предупреждает: если вирус адаптируется к млекопитающим и человеку, он сможет передаваться от человека к человеку и стать пандемическим.

«Существуют опасения, что вирус адаптируется к млекопитающим и особенно к человеку, сможет передаваться от человека к человеку. И этот вирус станет пандемическим», — подчеркнула эксперт.

Специалист считает, что потенциальная пандемия H5 может иметь более тяжёлые последствия, чем COVID-19, из-за высокой заразности и способности поражать здоровых людей.

Мир лучше подготовлен к угрозе

Несмотря на тревожные прогнозы, эксперт отмечает, что на этот раз мир подходит к возможной угрозе более подготовленным. Опыт борьбы с коронавирусом позволил странам выработать стратегии реагирования, систему мониторинга и меры защиты населения.

Глава научного отдела Всемирной организации здоровья животных (OIE) Грегорио Торрес добавил, что риск глобальной пандемии среди людей остаётся низким. По его словам, на данный момент нет причин для паники:

  • Люди могут спокойно находиться на природе;

  • Мясо курицы и яйца безопасны для употребления;

  • Системы наблюдения за вирусами активно работают в разных странах.

Итог

Специалисты напоминают, что хотя угроза H5 пока контролируема, потенциал пандемии существует. Профилактика, раннее выявление и готовность систем здравоохранения остаются ключевыми мерами безопасности.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь