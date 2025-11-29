После COVID-19 человечество ждёт новая смертельная угроза

Во Франции специалисты бьют тревогу: новый штамм птичьего гриппа способен вызвать пандемию, которая окажется более опасной для человечества, чем коронавирус. Об этом заявила директор Центра инфекций дыхательных путей Института Пастера Мари-Анн Рамейкс-Вельти, сообщает Lada.kz со ссылкой на mk.ru.

Фото: freepik

Антитела человека пока не защищают от H5

Люди имеют иммунитет к сезонным штаммам гриппа, таким как H1 и H3. Однако к птичьему гриппу H5 антител нет.

Эксперты отмечают, что ситуация напоминает начало пандемии COVID-19: тогда вирус поражал людей без иммунитета к новому возбудителю. Главное отличие заключается в том, что COVID-19 в основном угрожал уязвимым группам населения — пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями.

В случае с птичьим гриппом угрозу представляют не только уязвимые группы: вирус способен поражать и полностью здоровых людей, включая детей.

Пандемия может быть более серьёзной, чем COVID-19

Мари-Анн Рамейкс-Вельти предупреждает: если вирус адаптируется к млекопитающим и человеку, он сможет передаваться от человека к человеку и стать пандемическим.

«Существуют опасения, что вирус адаптируется к млекопитающим и особенно к человеку, сможет передаваться от человека к человеку. И этот вирус станет пандемическим», — подчеркнула эксперт.

Специалист считает, что потенциальная пандемия H5 может иметь более тяжёлые последствия, чем COVID-19, из-за высокой заразности и способности поражать здоровых людей.

Мир лучше подготовлен к угрозе

Несмотря на тревожные прогнозы, эксперт отмечает, что на этот раз мир подходит к возможной угрозе более подготовленным. Опыт борьбы с коронавирусом позволил странам выработать стратегии реагирования, систему мониторинга и меры защиты населения.

Глава научного отдела Всемирной организации здоровья животных (OIE) Грегорио Торрес добавил, что риск глобальной пандемии среди людей остаётся низким. По его словам, на данный момент нет причин для паники:

Люди могут спокойно находиться на природе;

Мясо курицы и яйца безопасны для употребления;

Системы наблюдения за вирусами активно работают в разных странах.

Итог

Специалисты напоминают, что хотя угроза H5 пока контролируема, потенциал пандемии существует. Профилактика, раннее выявление и готовность систем здравоохранения остаются ключевыми мерами безопасности.