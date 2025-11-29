18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
29.11.2025, 10:30

«Убить за кусок огурца»: как пять дней на фастфуде почти сломали организм журналиста

Многие считают, что вред фастфуда сильно преувеличен: «это же обычные продукты — мясо, овощи, хлеб». Журналист «Доктора Питера» решила проверить на себе, как пять дней, проведённых исключительно на бургерах, картошке фри и шаверме, повлияют на самочувствие и организм в целом.

Фото: yahoo.com
Фото: yahoo.com

Эксперимент: что происходит, когда питание превращается в фастфуд

Обычно она ела фастфуд не чаще раза в месяц, поэтому такой эксперимент стал настоящим испытанием.

Первые симптомы: сладкий праздник превращается в бессонницу

Первый день прошёл относительно спокойно: чувство праздника и новизны слегка затмевало потенциальный вред. Но уже в первую ночь появились проблемы со сном: заснуть удалось лишь через 40 минут.

На второй день организм начал подавать тревожные сигналы: появились отёки и сильная жажда из-за избытка соли. Физическая активность снизилась, а к вечеру пришла необъяснимая усталость.

Тело протестует: аппетит исчезает, а раздражение растёт

К третьему дню аппетит полностью пропал. Даже любимая картошка фри казалась слишком жирной и солёной. Желудок ощущался переполненным, хотя полноценного питания не было.

На четвертый день наступила настоящая депрессия и раздражительность. Журналистка признавалась, что готова была на многое ради куска свежего огурца. Жажда усилилась, губы сильно сохли от обезвоживания. Все блюда начали казаться одинаковыми на вкус, несмотря на разнообразие ингредиентов.

Лёгкая радость пришла лишь от тарелки шавермы с овощами: капуста и помидоры воспринимались как настоящий деликатес.

Итог эксперимента: кожа, вес и самочувствие сигналят «стоп»

На пятый день в зеркале появились множественные высыпания — явный сигнал организма о неприемлемости такого меню. Эксперимент пришлось завершить досрочно.

Вес увеличился всего на 500 граммов, но общее самочувствие значительно ухудшилось. Первая тарелка супа после завершения опыта показалась невероятно вкусной, и стало ясно, что фастфуд не обеспечивает силы на активную жизнь и спорт.

Мнение эксперта: почему фастфуд опаснее, чем кажется

Гульнара Орлова, кардиолог и директор по страховым продуктам СК «Росгосстрах Жизнь», объяснила, что главная опасность не в калориях, а в составе продуктов.

  • Популярные блюда перегружены трансжирами, насыщенными липидами и солью.

  • Практически отсутствуют витамины, растительные волокна и сложные углеводы.

  • Такой рацион вызывает резкие колебания сахара и инсулина, нарушает метаболизм и создаёт условия для хронических заболеваний.

  • Регулярное потребление повышает риск лишнего веса, заболеваний печени и сердечно-сосудистой системы.

  • Жир, приготовленный в кипящем масле, формирует опасные соединения, влияющие на кожу: воспаления, раннее старение, потерю упругости.

  • Насыщение наступает ненадолго, голод возвращается быстро; даже при стабильном весе возможно внутреннее ожирение.

По оценкам специалистов, за месяц на таком питании можно набрать 3–5 кг, а внутренние органы при этом испытывают серьёзную нагрузку.

Вывод: фастфуд как стресс для организма

Эксперимент показал на собственном опыте: даже кратковременное питание исключительно фастфудом ведёт к усталости, раздражительности, обезвоживанию и кожным проблемам. Для поддержания здоровья важно разнообразие, свежие овощи, сложные углеводы и полноценный рацион.

