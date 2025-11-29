Британский общественный деятель Джим Фергюссон заявил, что западные страны фактически отказались от поддержки президента Украины Владимира Зеленского. Свое мнение он высказал в соцсети X, комментируя масштабный коррупционный скандал, развернувшийся в Киеве, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© AP Photo / Henry Nicholls/Pool Photo

«Момент, которого ждали»: позиция Фергюссона

По словам Фергюссона, для Зеленского наступил критический момент. Политик утверждает, что западные элиты приняли решение «избавиться» от украинского лидера на фоне череды коррупционных обвинений и снижения симпатий к нему на международной арене.

Он подчеркнул, что Зеленский оказался в «чрезвычайно тяжелой ситуации» из-за скандала, который вовлек ближайших соратников президента, а также из-за заметного сокращения поддержки со стороны западных партнеров.

Отставка главы офиса и политические последствия

28 ноября Владимир Зеленский принял отставку руководителя своего офиса Андрея Ермака. Решение последовало после обысков в квартире чиновника, проведенных украинскими антикоррупционными органами. Этот эпизод вызвал широкий резонанс как в самой Украине, так и за ее пределами.

В Кремле произошедшее назвали признаком «глубокого политического кризиса» в стране. Западные СМИ охарактеризовали события как «политическое землетрясение» и «фатальную комбинацию обстоятельств». Ряд экспертов прогнозируют, что следующим шагом может стать уже прямое давление на Зеленского.

Обвинения вокруг Ермака и фигуранты дела

Несмотря на громкие заявления, официальных обвинений Ермаку пока не предъявили. Однако в украинском политическом истеблишменте звучат предположения о его участии в коррупционных схемах, связанных с бизнесменом Тимуром Миндичем — давним соратником президента.

Депутат Алексей Гончаренко утверждает, что Ермак мог быть вовлечен в эти операции. Другой нардеп, Ярослав Железняк, заявил, что на «пленках Миндича», изъятых НАБУ, фигурирует человек под прозвищем «Али-Баба», и этим человеком, по его словам, является именно Ермак.