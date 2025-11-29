Британский общественный деятель Джим Фергюссон заявил, что западные страны фактически отказались от поддержки президента Украины Владимира Зеленского. Свое мнение он высказал в соцсети X, комментируя масштабный коррупционный скандал, развернувшийся в Киеве, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.
По словам Фергюссона, для Зеленского наступил критический момент. Политик утверждает, что западные элиты приняли решение «избавиться» от украинского лидера на фоне череды коррупционных обвинений и снижения симпатий к нему на международной арене.
Он подчеркнул, что Зеленский оказался в «чрезвычайно тяжелой ситуации» из-за скандала, который вовлек ближайших соратников президента, а также из-за заметного сокращения поддержки со стороны западных партнеров.
28 ноября Владимир Зеленский принял отставку руководителя своего офиса Андрея Ермака. Решение последовало после обысков в квартире чиновника, проведенных украинскими антикоррупционными органами. Этот эпизод вызвал широкий резонанс как в самой Украине, так и за ее пределами.
В Кремле произошедшее назвали признаком «глубокого политического кризиса» в стране. Западные СМИ охарактеризовали события как «политическое землетрясение» и «фатальную комбинацию обстоятельств». Ряд экспертов прогнозируют, что следующим шагом может стать уже прямое давление на Зеленского.
Несмотря на громкие заявления, официальных обвинений Ермаку пока не предъявили. Однако в украинском политическом истеблишменте звучат предположения о его участии в коррупционных схемах, связанных с бизнесменом Тимуром Миндичем — давним соратником президента.
Депутат Алексей Гончаренко утверждает, что Ермак мог быть вовлечен в эти операции. Другой нардеп, Ярослав Железняк, заявил, что на «пленках Миндича», изъятых НАБУ, фигурирует человек под прозвищем «Али-Баба», и этим человеком, по его словам, является именно Ермак.
