Западные спецслужбы знают про вас всё: WhatsApp «сливает» данные владельцев смартфонов и его собеседников

Эксперт по кибербезопасности Элорм Дэниел заявил, что переписка в мессенджере WhatsApp может содержать данные о местоположении пользователя, даже если он не делился своей геолокацией сознательно, сообщает Lada.kz со ссылкой на dzen.ru.

Фото: Depositphotos.com

Судебно-технический анализ показал скрытую геолокацию

Дэниел опубликовал результаты исследования на платформе X, в котором он изучал устройство iPhone 12 Pro Max. По его словам, анализ переписки в WhatsApp выявил, что в метаданных сообщений сохраняется локация собеседника.

Специалист отметил, что ни он, ни отправители сообщений не давали соответствующих разрешений, однако устройство автоматически фиксировало данные о местоположении.

«Если во время общения в WhatsApp у вас включена геолокация, то при судебно-технической экспертизе на другом устройстве эту информацию можно извлечь», — подчеркнул эксперт.

WhatsApp хранит гораздо больше, чем текст сообщений

Дэниел добавил, что собираемые мессенджером данные не ограничиваются только геолокацией. В метаданных сохраняется информация о группах: кто их создавал, когда, кто был добавлен или покинул чат. Эти сведения остаются доступными даже после выхода пользователя из группы.

Также, по его словам, файлы, хранящиеся на устройстве, содержат точные GPS-координаты места их создания — это касается фотографий, видео, аудиозаписей и скриншотов. Смартфон дополнительно сохраняет URL-адреса, имена пользователей, пароли и информацию об установленных приложениях.

«Каждое приложение оставляет цифровой след. Каждое сообщение хранит больше, чем просто текст. Следователи могут получить доступ к данным о локации, истории сообщений, информации о группах и активности приложений даже без джейлбрейка», — заявил эксперт.

Комментарий WhatsApp

Корреспондент Anadolu направил WhatsApp запрос с просьбой прокомментировать заявления Дэниела. В компании отметили, что тип собираемых данных зависит от того, как пользователь взаимодействует с сервисом.

«Чтобы предоставить наши услуги, нам требуется определенная информация, например номер телефона для создания учетной записи», — пояснили в WhatsApp.

Также в компании подчеркнули, что использование отдельных функций предполагает предоставление дополнительных данных, о чем пользователи уведомляются заранее.

«Если вы не разрешите доступ к данным геолокации, вы не сможете делиться своей локацией с контактами», — добавили в мессенджере.

При этом WhatsApp не стал комментировать возможность сбора информации о местоположении без разрешения пользователя.