18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
512.53
592.43
6.53
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
29.11.2025, 13:18

Западные спецслужбы знают про вас всё: WhatsApp «сливает» данные владельцев смартфонов и его собеседников

Новости Мира 0 440

Эксперт по кибербезопасности Элорм Дэниел заявил, что переписка в мессенджере WhatsApp может содержать данные о местоположении пользователя, даже если он не делился своей геолокацией сознательно, сообщает Lada.kz со ссылкой на dzen.ru.

Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Судебно-технический анализ показал скрытую геолокацию

Дэниел опубликовал результаты исследования на платформе X, в котором он изучал устройство iPhone 12 Pro Max. По его словам, анализ переписки в WhatsApp выявил, что в метаданных сообщений сохраняется локация собеседника.

Специалист отметил, что ни он, ни отправители сообщений не давали соответствующих разрешений, однако устройство автоматически фиксировало данные о местоположении.

«Если во время общения в WhatsApp у вас включена геолокация, то при судебно-технической экспертизе на другом устройстве эту информацию можно извлечь», — подчеркнул эксперт.

WhatsApp хранит гораздо больше, чем текст сообщений

Дэниел добавил, что собираемые мессенджером данные не ограничиваются только геолокацией. В метаданных сохраняется информация о группах: кто их создавал, когда, кто был добавлен или покинул чат. Эти сведения остаются доступными даже после выхода пользователя из группы.

Также, по его словам, файлы, хранящиеся на устройстве, содержат точные GPS-координаты места их создания — это касается фотографий, видео, аудиозаписей и скриншотов. Смартфон дополнительно сохраняет URL-адреса, имена пользователей, пароли и информацию об установленных приложениях.

«Каждое приложение оставляет цифровой след. Каждое сообщение хранит больше, чем просто текст. Следователи могут получить доступ к данным о локации, истории сообщений, информации о группах и активности приложений даже без джейлбрейка», — заявил эксперт.

Комментарий WhatsApp

Корреспондент Anadolu направил WhatsApp запрос с просьбой прокомментировать заявления Дэниела. В компании отметили, что тип собираемых данных зависит от того, как пользователь взаимодействует с сервисом.

«Чтобы предоставить наши услуги, нам требуется определенная информация, например номер телефона для создания учетной записи», — пояснили в WhatsApp.

Также в компании подчеркнули, что использование отдельных функций предполагает предоставление дополнительных данных, о чем пользователи уведомляются заранее.

«Если вы не разрешите доступ к данным геолокации, вы не сможете делиться своей локацией с контактами», — добавили в мессенджере.

При этом WhatsApp не стал комментировать возможность сбора информации о местоположении без разрешения пользователя.

1
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь