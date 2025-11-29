18+
29.11.2025, 15:05

Шок на полках магазинов: томатная паста, тан, уксус, варенье и пирожные оказались небезопасными

Новости Мира 0 666

В Беларуси введён запрет на продажу ряда популярных продуктов питания. В списке оказались уксус, томатная паста, кисломолочный напиток, варенье и даже пирожное, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Белновости».

Фото: © Белновости
Фото: © Белновости

Причины ограничений объяснила пресс-служба Госстандарта.

Натуральный яблочный уксус оказался небезопасным

Под запрет попал яблочный уксус с концентрацией 6%, произведённый московским предприятием СП «Мирный».

Нарушения:

  • В продукте использовался консервант сорбат калия, что запрещено для этого вида уксуса.

  • Обнаружены нарушения в маркировке, которые не соответствуют требованиям безопасности.

Кисломолочный напиток «Тан» не соответствует стандартам

Запрет коснулся и кисломолочного напитка «Тан» с массовой долей жира 0,1% от торговой марки «Долголетие».

Нарушения:

  • Массовая доля белка составила 0,63%, при минимально допустимом уровне 1,4%.

  • Специалисты отмечают, что продукт не может считаться кисломолочным, так как фактически является напитком с добавленной водой.

Клубничное варенье с запрещёнными красителями

В Беларуси запретили и клубничное варенье марки «Прошу к столу!».

Обнаруженные нарушения:

  • Наличие незаявленного синтетического красителя понсо 4R (Е124) – 60,8 мг/кг.

  • Наличие незаявленного красителя азорубин (Е122) – 12,5 мг/кг.

  • Отсутствие обязательной маркировки: «Содержит краситель, который может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей».

Томатная паста «Прошу к столу» нарушает нормы

Запрет также касается натуральной томатной пасты категории «экстра».

Выявленные нарушения:

  • Незаявленный консервант сорбиновая кислота + бензойная кислота – 1,14 г/кг, что превышает допустимый уровень в 1 г/кг.

  • Наличие диоксида серы (Е220) – 192,8 ± 44,4 мг/кг, который не указан в маркировке.

  • Массовая доля растворимых сухих веществ – 12,9%, при норме не менее 25%.

  • Отсутствие адреса производителя на упаковке.

Специалисты Госстандарта отмечают, что такие нарушения делают продукт не тем, за что он выдается на упаковке.

Пирожное «Красный Бархат» с опасным красителем

Под запрет попало пирожное «Красный Бархат» от компании «Сладкий дом» (г. Балашиха).

Нарушения:

  • Обнаружен незаявленный синтетический краситель понсо 4R (Е124) – 1309,4 мг/кг.

  • Допустимый уровень этого красителя – 50 мг/кг, что означает превышение в 26 раз.

Итог

Госстандарт Беларуси запрещает продажу продуктов с нарушениями безопасности и маркировки. Среди них – уксус, кисломолочные напитки, варенье, томатная паста и сладости. Контроль направлен на защиту здоровья потребителей и соблюдение действующих норм производства.

