Шок на полках магазинов: томатная паста, тан, уксус, варенье и пирожные оказались небезопасными

В Беларуси введён запрет на продажу ряда популярных продуктов питания. В списке оказались уксус, томатная паста, кисломолочный напиток, варенье и даже пирожное, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Белновости».
Причины ограничений объяснила пресс-служба Госстандарта.
Под запрет попал яблочный уксус с концентрацией 6%, произведённый московским предприятием СП «Мирный».
Нарушения:
В продукте использовался консервант сорбат калия, что запрещено для этого вида уксуса.
Обнаружены нарушения в маркировке, которые не соответствуют требованиям безопасности.
Запрет коснулся и кисломолочного напитка «Тан» с массовой долей жира 0,1% от торговой марки «Долголетие».
Нарушения:
Массовая доля белка составила 0,63%, при минимально допустимом уровне 1,4%.
Специалисты отмечают, что продукт не может считаться кисломолочным, так как фактически является напитком с добавленной водой.
В Беларуси запретили и клубничное варенье марки «Прошу к столу!».
Обнаруженные нарушения:
Наличие незаявленного синтетического красителя понсо 4R (Е124) – 60,8 мг/кг.
Наличие незаявленного красителя азорубин (Е122) – 12,5 мг/кг.
Отсутствие обязательной маркировки: «Содержит краситель, который может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей».
Запрет также касается натуральной томатной пасты категории «экстра».
Выявленные нарушения:
Незаявленный консервант сорбиновая кислота + бензойная кислота – 1,14 г/кг, что превышает допустимый уровень в 1 г/кг.
Наличие диоксида серы (Е220) – 192,8 ± 44,4 мг/кг, который не указан в маркировке.
Массовая доля растворимых сухих веществ – 12,9%, при норме не менее 25%.
Отсутствие адреса производителя на упаковке.
Специалисты Госстандарта отмечают, что такие нарушения делают продукт не тем, за что он выдается на упаковке.
Под запрет попало пирожное «Красный Бархат» от компании «Сладкий дом» (г. Балашиха).
Нарушения:
Обнаружен незаявленный синтетический краситель понсо 4R (Е124) – 1309,4 мг/кг.
Допустимый уровень этого красителя – 50 мг/кг, что означает превышение в 26 раз.
Госстандарт Беларуси запрещает продажу продуктов с нарушениями безопасности и маркировки. Среди них – уксус, кисломолочные напитки, варенье, томатная паста и сладости. Контроль направлен на защиту здоровья потребителей и соблюдение действующих норм производства.
