Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
29.11.2025, 16:05

Праворульные автомобили запретили ввозить в Россию

Новости Мира

Согласно решению Владивостокского суда, в Россию запрещён ввоз автомобилей с правым рулём и гибридных моделей. Ограничение связано с несоответствием фар ближнего света требованиям для стран с правосторонним движением, сообщает Lada.kz. 

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Причины запрета

По данным Telegram-канала Mash, в феврале 2025 года несколько испытательных лабораторий Владивостока лишились аккредитации на выдачу документов СБКТС и ЭПТС. Одна из компаний оспорила это решение Росаккредитации в суде, в котором также выступала Федеральная служба по аккредитации.

Арбитражный суд Приморского края подтвердил правоту госоргана. Ранее лаборатории не проверяли автомобили на соответствие нормам фар: левая фара у праворульных машин светит ярче правой, что нарушает требования для движения по правой стороне дороги.

Дополнительно, по решению суда теперь необходимо проводить оценку выбросов. Это фактически исключает из ввоза гибридные автомобили.

Реакция властей и предложения по переходу

Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил постепенно заменять праворульные машины на более безопасные модели, поддерживая водителей мерами господдержки. Сенатор отметил, что подобные шаги повысят безопасность на дорогах, а также подчеркнул важность обеспечения новых автомобилей запасными частями и развитой сервисной инфраструктурой.

В то же время МВД России не поддержало идею ограничений на эксплуатацию праворульных авто. По данным ведомства, в 2024 году количество погибших в авариях с участием таких машин составило около 12% от общего числа ДТП, что, по мнению представителей МВД, не является критическим показателем.

Реакция общественности и экспертов

Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр заявил, что запрет ударит по жителям Дальнего Востока и Сибири, где альтернатив праворульным автомобилям практически нет. Решение, по его словам, может вызвать социальное недовольство и протесты.

Что касается аргументации о высокой аварийности, эксперт подчеркнул, что статистика МВД не учитывает региональную специфику: на Дальнем Востоке и в Сибири большинство автомобилей именно с правым рулём.

