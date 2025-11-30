Собчак, Гузеевой и Лолите грозит прокурорская проверка

В Генеральную прокуратуру РФ поступило обращение с просьбой инициировать проверку в отношении журналистки Ксении Собчак, телеведущей Ларисы Гузеевой и певицы Лолиты Милявской. Причиной стали их рекомендации блогера Сергея Домогацкого, обвиняемого в обмане инвесторов, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Александра Зорина, передает Lada.kz.

РИА Новости/Global Look Press

Подозрение в скрытой рекламе

По словам Зорина, знаменитости представляли Домогацкого как «давнего друга», продвигая его деятельность под общим названием «фаверк Домогацкого». При этом:

Рекомендации не имели соответствующей маркировки рекламы.

Публикации могли вводить потребителей в заблуждение о реальном положении дел.

Это могло побуждать людей заключать договоры, которые впоследствии невозможно было исполнить.

Адвокат подчеркнул, что важно выяснить, какие именно отношения связывали звезд с блогером и получали ли они за это вознаграждение.

Проверка налоговых обязательств

Зорин отметил, что помимо Генпрокуратуры, необходимо подключить Федеральную налоговую службу для проверки уплаты налогов с вероятного дохода от продвижения бизнеса Домогацкого.

Оценка публикаций по закону о рекламе

Представитель потерпевших потребовал дать правовую оценку публикациям Собчак, Гузеевой и Лолиты на соответствие требованиям федерального закона о рекламе.

Скандал с виллами на Бали

В июне инвесторы обвинили Ларису Гузееву в причастности к мошенничеству с недвижимостью на Бали, которую обещал построить Домогацкий.