29.11.2025, 20:26

Собчак, Гузеевой и Лолите грозит прокурорская проверка

Новости Мира 0 509

В Генеральную прокуратуру РФ поступило обращение с просьбой инициировать проверку в отношении журналистки Ксении Собчак, телеведущей Ларисы Гузеевой и певицы Лолиты Милявской. Причиной стали их рекомендации блогера Сергея Домогацкого, обвиняемого в обмане инвесторов, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Александра Зорина, передает Lada.kz. 

РИА Новости/Global Look Press
РИА Новости/Global Look Press

Подозрение в скрытой рекламе

По словам Зорина, знаменитости представляли Домогацкого как «давнего друга», продвигая его деятельность под общим названием «фаверк Домогацкого». При этом:

  • Рекомендации не имели соответствующей маркировки рекламы.

  • Публикации могли вводить потребителей в заблуждение о реальном положении дел.

  • Это могло побуждать людей заключать договоры, которые впоследствии невозможно было исполнить.

Адвокат подчеркнул, что важно выяснить, какие именно отношения связывали звезд с блогером и получали ли они за это вознаграждение.

Проверка налоговых обязательств

Зорин отметил, что помимо Генпрокуратуры, необходимо подключить Федеральную налоговую службу для проверки уплаты налогов с вероятного дохода от продвижения бизнеса Домогацкого.

Оценка публикаций по закону о рекламе

Представитель потерпевших потребовал дать правовую оценку публикациям Собчак, Гузеевой и Лолиты на соответствие требованиям федерального закона о рекламе.

Скандал с виллами на Бали

В июне инвесторы обвинили Ларису Гузееву в причастности к мошенничеству с недвижимостью на Бали, которую обещал построить Домогацкий.

  • Блогер опроверг участие Гузеевой в рекламе вилл.

  • В ноябре телеведущая заявила, что сама приобрела у Домогацкого виллу, но так и не получила её.




