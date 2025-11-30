Собчак, Гузеевой и Лолите грозит прокурорская проверка

В Генеральную прокуратуру РФ поступило обращение с просьбой инициировать проверку в отношении журналистки Ксении Собчак, телеведущей Ларисы Гузеевой и певицы Лолиты Милявской. Причиной стали их рекомендации блогера Сергея Домогацкого, обвиняемого в обмане инвесторов, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Александра Зорина, передает Lada.kz.
По словам Зорина, знаменитости представляли Домогацкого как «давнего друга», продвигая его деятельность под общим названием «фаверк Домогацкого». При этом:
Рекомендации не имели соответствующей маркировки рекламы.
Публикации могли вводить потребителей в заблуждение о реальном положении дел.
Это могло побуждать людей заключать договоры, которые впоследствии невозможно было исполнить.
Адвокат подчеркнул, что важно выяснить, какие именно отношения связывали звезд с блогером и получали ли они за это вознаграждение.
Зорин отметил, что помимо Генпрокуратуры, необходимо подключить Федеральную налоговую службу для проверки уплаты налогов с вероятного дохода от продвижения бизнеса Домогацкого.
Представитель потерпевших потребовал дать правовую оценку публикациям Собчак, Гузеевой и Лолиты на соответствие требованиям федерального закона о рекламе.
В июне инвесторы обвинили Ларису Гузееву в причастности к мошенничеству с недвижимостью на Бали, которую обещал построить Домогацкий.
Блогер опроверг участие Гузеевой в рекламе вилл.
В ноябре телеведущая заявила, что сама приобрела у Домогацкого виллу, но так и не получила её.
