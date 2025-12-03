На побережье Каспийского моря в Дагестане нашли сотни мертвых тюленей

На побережье Дагестана обнаружено 484 мертвых тюленя , сообщает Минприроды республики. Причины гибели животных пока не установлены. Сведения о ЧП опубликованы в официальном Telegram-канале ведомства.На побережье Дагестана обнаружено 484 мертвых тюленя , сообщает Минприроды республики. Причины гибели животных пока не установлены. Сведения о ЧП опубликованы в официальном Telegram-канале ведомства, сообщает Lada.kz.

Фото: Global Look Press

Срочные меры реагирования

«Для принятия необходимых мер реагирования и выяснения обстоятельств гибели животных Минприроды Дагестана в срочном порядке направило обращения во все ответственные структуры», — подчеркнули в пресс-службе.

Обследование пострадавших районов

Специалисты уже провели обследование побережья Махачкалы, а также Карабудахкентского, Каякентского и Дербентского районов. Данные инспекции помогут оценить масштаб происшествия и подготовить рекомендации для предотвращения подобных случаев в будущем.

Природный феномен Каспийского моря

В ведомстве отметили, что гибель тюленей в период миграции является ежегодным природным явлением на Каспии, включая побережья Дагестана, Калмыкии и Казахстана. Научные исследования последних лет не выявили массовых инфекционных заболеваний, способных вызвать массовую гибель животных.

Вероятная причина гибели

Основной версией ученых считается асфиксия тюленей при прохождении через зоны мощных выбросов природного газа со дна моря, вызванных сейсмической активностью. Этот фактор рассматривается как ключевой при объяснении ежегодного феномена массовой гибели морских млекопитающих в регионе.