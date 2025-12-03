18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
03.12.2025, 14:09

СМИ: Таджикистан запросил у ОДКБ военную помощь

Новости Мира

Таджикистан активизировал переговоры с Россией и Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) после череды инцидентов на границе с Афганистаном. Источники Reuters сообщили, что речь идёт о возможной военной помощи для стабилизации ситуации, сообщает Lada.kz. 

Фото: ru.ordu.az
Фото: ru.ordu.az

Ситуация на границе обостряется: Душанбе ищет помощь Москвы и союзников

Серия нападений на китайских рабочих

Первое нападение произошло ночью 26 ноября в Хатлонской области. Вооружённые лица из Афганистана атаковали лагерь китайских строителей, в результате чего погибли трое рабочих, ещё несколько получили ранения.

Следующий инцидент зафиксирован 30 ноября около 18:45 в селе Шодак Дарвазского района ГБАО. Нападавшие пересекли границу из афганского села Рузваяк и открыли огонь по строителям. В результате погибло двое граждан Китая, ещё двое получили ранения.

На фоне этих событий Китай рекомендовал своим гражданам временно покинуть приграничные районы, где они работают в горнорудной и бизнес-сфере.

Военная помощь и варианты её реализации

По информации источников, обсуждается возможность привлечения российских военных, находящихся на базе неподалёку от Душанбе. Кроме того, рассматривается использование вертолётов для патрулирования границы, если переговоры завершатся успешно.

Один из источников Reuters отметил, что решение может быть принято в ближайшие дни, а два других подтвердили, что обсуждения продолжаются.

Официальные комментарии пока отсутствуют

Министерства обороны Таджикистана и России отказались комментировать ход переговоров, а в ОДКБ оперативного ответа на запрос агентства пока не поступало.

