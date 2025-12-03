Михаил Ефремов нашел тело бывшей жены в захламленной квартире

Актер Михаил Ефремов нашел тело своей бывшей жены, актрисы Ксении Качалиной, сообщает Lada.kz со ссылкой на Shot.

Фото: Галина Кмит/РИА Новости

Как произошло трагическое обнаружение

По данным источников, 2 декабря около 14:00 Ефремов вместе с сыном приехали проведать актрису. Однако дверь им никто не открыл. Вскрыв замки, они попали в захламленную квартиру без света.

Возле кровати они обнаружили тело 54-летней Качалиной, лежавшее на боку. Мужчины попытались самостоятельно оказать помощь, но, не добившись результата, вызвали скорую и полицию.

Отмечается, что актриса последний раз выходила на связь примерно две недели назад.

Краткая биография Ксении Качалиной

Ксения Качалина родилась 3 мая 1971 года в Саратове. С 1987 по 1988 годы она училась на актерском факультете Саратовской консерватории имени Собинова, а в 1995 году окончила ВГИК.

Дебют Качалиной в кино состоялся в 1991 году в фильме «Нелюбовь», где она сыграла девушку Риту. Среди других известных работ — «Арбитр», «Дикая любовь», «Три сестры», «Тьма», «Романовы. Венценосная семья» и другие картины.

Личная жизнь и семья

Качалина была четвертой женой Михаила Ефремова. Их брак завершился разводом в 2004 году. В браке у пары родилась дочь Анна-Мария Ефремова.

Сообщение о смерти

СМИ сообщили о смерти актрисы в ночь на 3 декабря.