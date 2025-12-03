В британском отеле установили гигантскую елку из 100 000 шаров

В Саттон-Колдфилде, неподалеку от Бирмингема, отель Moor Hall Hotel and Spa представил уникальную рождественскую инсталляцию — елку высотой более 7,5 метров, полностью собранную из 100 000 воздушных шаров . Особая конструкция защищена прозрачным куполом, который оберегает ее от ветра и возможных повреждений, обеспечивая безопасное и долговечное праздничное украшение, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: ukheliumsupplies/Instagram

Создание проекта: масштаб и мастерство

Идея и реализация принадлежит художнице по воздушным шарам Наоми Спенсер, владелице компании Balloon Color Blending. По ее словам, это первая подобная инсталляция в Великобритании, требовавшая участия целой команды инженеров, дизайнеров и специалистов по монтажу.

«Люди не осознают масштаба: мы объединили 100 тысяч биоразлагаемых шаров, точные расчеты и изготовленный на заказ купол, чтобы создать нечто волшебное», — поделилась Спенсер.

Благотворительный аспект проекта

Помимо эстетической ценности, проект имеет благотворительное направление. Каждый шар можно спонсировать, сделав пожертвование:

От $0,3 до $3 — обычный шар.

$13 — памятный шар в честь ушедших близких.

$165 — специальные елочные игрушки из воздушных шаров.

Все собранные средства будут направлены на поддержку местных благотворительных организаций, что делает инсталляцию не только визуально впечатляющей, но и социально значимой.