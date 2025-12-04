18+
03.12.2025, 20:39

Младенца, которого мать бросила у туалета, всю ночь охраняла стая собак

Новости Мира 0 1 042

В индийском городе Навадвип произошла невероятная история: группа бродячих собак всю ночь охраняла новорожденного мальчика, брошенного матерью, до того момента, как его обнаружили местные жители. Об этом сообщает The Times of India, передает Lada.kz. 

Фото: iStock/Jai Jaggi
Фото: iStock/Jai Jaggi

Ночной крик, который почти остался незамеченным

Жители района всю ночь слышали детский плач, однако большинство решили, что крики исходят из соседнего дома и не обратили на них внимание. Лишь на рассвете Радха Бхоумик, направлявшаяся в уличный туалет, наткнулась на младенца, окружённого собаками.

По словам очевидцев, животные не причиняли малышу вреда. Наоборот, они, похоже, защищали его от потенциальной опасности.

«Эти собаки, которых мы обычно прогоняем, сделали то, чего не смогли бы сделать многие люди. Они сохранили ребёнку жизнь», — подчеркнула Бхоумик.

Младенец в безопасности

Женщина немедленно отвезла ребёнка в ближайшую больницу. Медики подтвердили, что новорождённый не имеет внешних повреждений, за исключением следов родовой крови на голове. Состояние младенца стабильное, и для дальнейшего наблюдения его перевели в районную больницу.

Расследование и вопросы опеки

Полиция начала проверку обстоятельств произошедшего, подозревая, что ребёнка оставил кто-то из местных жителей вскоре после родов.

Совместно с организацией Childline власти решают вопрос о долгосрочной опеке над мальчиком, чтобы обеспечить ему безопасность и заботу в будущем.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

