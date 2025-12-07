18+
07.12.2025, 15:32

Что на самом деле чувствует кот после кастрации

Новости Мира 0 466

После операции коты приходят в себя постепенно: зализывают швы, немного странно передвигаются и восстанавливаются после стресса, полученного в клинике. Со временем они возвращаются к привычной жизни — кажется, что ничего особенного не произошло, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Однако владельцы часто переживают за своего питомца: помнит ли он, что был кастрирован, страдает ли от потери возможности производить потомство, винит ли хозяина? На эти вопросы отвечает фелинолог с 20-летним стажем Анна Белова.

Понимает ли кот, что его кастрировали?

Короткий ответ — нет. Коты не мыслят категориями «было-стало». Они не анализируют потерю функций и не связывают стресс от визита к ветеринару с утратой репродуктивной способности.

После кастрации у кота исчезает половое влечение — и он просто не интересуется кошками, так же как сытый человек не испытывает голода. Коты живут моментом и не размышляют о «прошлом».

Как гормоны влияют на самочувствие кота

Гормональные изменения после кастрации происходят постепенно. Тестостерон снижается медленно, а инстинкты самца угасают постепенно — кот просто не замечает этих перемен.

Это похоже на старение человека: мы каждый день смотримся в зеркало и не замечаем изменений, пока они не станут очевидны через годы.

Легче ли коту после кастрации?

Да, безусловно. Половое влечение у кота — это не радость, а источник стресса: постоянные крики, метки территории, поиски самок и драки.

Кастрация освобождает кота от гормональной тирании. Теперь он может спокойно жить, не метаясь, не дерясь и не испытывая постоянное напряжение.

Почему меняется характер кота

После кастрации коты становятся спокойнее и менее агрессивными — не из-за депрессии, а потому что гормональная агрессия исчезает.

Кот, который раньше орал ночами и дрался, теперь может спокойно спать и мурлыкать. Его поведение показывает истинную личность, свободную от гормонального давления.

Итог по словам эксперта

«Ваш кот не понимает, что его кастрировали. Он не помнит, как было раньше. Он не винит вас и не страдает от потери мужественности. Это ваши проекции и человеческие эмоции. Кот просто живет — спокойнее, здоровее, счастливее», — резюмирует Анна Белова.

