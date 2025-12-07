Государственный переворот в Бенине: армия берёт страну под свой контроль

В Бенине произошел неожиданный государственный переворот: вооруженные силы захватили полный контроль над страной, сместив действующего президента Патриса Талона. Об этом сообщает новостной портал La Nouvelle Tribune со ссылкой на официальное заявление, зачитанное в эфире государственной Корпорации телерадиовещания Бенина, передает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.

Президент Бенина Патрис Талон © AP Photo/ Eraldo Peres

Военный комитет — новая власть

Всю полноту власти в стране теперь сосредоточил военный комитет, возглавляемый подполковником Тигри Паскалем. В заявлении военные объявили о роспуске всех государственных органов власти. Местонахождение президента Талона в настоящий момент неизвестно, что усиливает атмосферу неопределенности в стране.

Политический контекст переворота

Переворот произошел на фоне подготовки к президентским выборам, назначенным на 12 апреля 2026 года. Конституционный суд страны утвердил двух кандидатов: государственного министра, руководителя Минэкономики и финансов Ромуальда Ваданьи и бывшего министра культуры (2015–2016) Поля Ункпе. Представители оппозиции к участию в выборах допущены не были.

Ограничения на переизбрание Талона

Президент Патрис Талон уже дважды побеждал на выборах и не имел права баллотироваться на третий срок, что создавало напряженный политический фон перед предстоящими выборами. Военные, захватившие власть, пока не уточнили сроки возвращения гражданского управления.

Последствия для страны и региона

Эксперты предупреждают, что переворот может дестабилизировать ситуацию в Бенине и оказать влияние на весь регион Западной Африки, где вопросы демократии и гражданских прав остаются крайне чувствительными. Международное сообщество внимательно следит за развитием событий.