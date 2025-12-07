Развеян популярный миф о курении

Исследование, опубликованное в журнале PLOS Medicine, показало, что сокращение числа выкуриваемых сигарет почти не снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Значительный эффект для здоровья достигается только при полном отказе от курения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Ученые из Медицинского центра Джонса Хопкинса объединили данные 22 долгосрочных когортных исследований, в которых приняли участие 323 826 взрослых. За почти 20 лет наблюдений было зарегистрировано более 125 тысяч смертей и 54 тысяч случаев сердечно-сосудистых заболеваний.
Для анализа использовались такие показатели, как:
стаж курения,
количество сигарет в день,
время, прошедшее после отказа от курения.
Все данные обработали с помощью моделей пропорциональных рисков Кокса, чтобы оценить связь между курением и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Средний возраст участников составлял около 60 лет, большинство из них — женщины. На момент начала наблюдений:
14% участников продолжали курить,
49% уже бросили курить,
36% никогда не курили.
Анализ также учитывал демографические показатели, индекс массы тела, наличие диабета, ишемической болезни сердца и употребление алкоголя.
Результаты исследования показали, что даже несколько сигарет в день существенно повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний.
По словам доктора медицинских наук Майкла Блаха, директора по клиническим исследованиям Центра профилактики сердечно-сосудистых заболеваний имени Чиккароне:
«Степень опасности для нынешних и бывших курильщиков определяется тремя факторами: длительностью стажа, количеством сигарет в день и временем, прошедшим после отказа. Однако только полный отказ от сигарет существенно снижает вероятность развития болезней сердца и сосудов.»
