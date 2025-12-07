18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
07.12.2025, 17:43

Развеян популярный миф о курении

Исследование, опубликованное в журнале PLOS Medicine, показало, что сокращение числа выкуриваемых сигарет почти не снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Значительный эффект для здоровья достигается только при полном отказе от курения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: yahoo.com
Фото: yahoo.com

Масштабное исследование: десятки лет наблюдений

Ученые из Медицинского центра Джонса Хопкинса объединили данные 22 долгосрочных когортных исследований, в которых приняли участие 323 826 взрослых. За почти 20 лет наблюдений было зарегистрировано более 125 тысяч смертей и 54 тысяч случаев сердечно-сосудистых заболеваний.

Для анализа использовались такие показатели, как:

  • стаж курения,

  • количество сигарет в день,

  • время, прошедшее после отказа от курения.

Все данные обработали с помощью моделей пропорциональных рисков Кокса, чтобы оценить связь между курением и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Кто участвовал в исследовании

Средний возраст участников составлял около 60 лет, большинство из них — женщины. На момент начала наблюдений:

  • 14% участников продолжали курить,

  • 49% уже бросили курить,

  • 36% никогда не курили.

Анализ также учитывал демографические показатели, индекс массы тела, наличие диабета, ишемической болезни сердца и употребление алкоголя.

Малые дозы тоже опасны

Результаты исследования показали, что даже несколько сигарет в день существенно повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам доктора медицинских наук Майкла Блаха, директора по клиническим исследованиям Центра профилактики сердечно-сосудистых заболеваний имени Чиккароне:

«Степень опасности для нынешних и бывших курильщиков определяется тремя факторами: длительностью стажа, количеством сигарет в день и временем, прошедшим после отказа. Однако только полный отказ от сигарет существенно снижает вероятность развития болезней сердца и сосудов.»

